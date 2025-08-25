Live News: Αναστολή ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες και το 2026 θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το Live News αναφορικά με τα μέτρα ανακούφισης που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα ένα από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα αφορά το στεγαστικό πρόβλημα που αποτελεί πληγή.

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι το συνολικό ύψος του πακέτου παροχών δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να στηριχθεί η ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή στο Live News, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, φαίνεται πως ο πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την κατάργηση ΦΠΑ για τις νεόδμητες αγορές το 2026.

Έτσι, τα νεόδμητα κτίρια δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% για ολόκληρο το 2026, πιθανόν και το 2027.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αγοραστές νεόδμητων θα επιβαρύνονται μόνο από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) 3%.