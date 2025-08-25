Πολιτική

Live News: Αναστολή ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες και το 2026 θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Τα νεόδμητα κτίρια δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% για ολόκληρο το 2026 και πιθανόν και το 2027
Οικοδομή
Οικοδομή / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το Live News αναφορικά με τα μέτρα ανακούφισης που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα ένα από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα αφορά το στεγαστικό πρόβλημα που αποτελεί πληγή.

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι το συνολικό ύψος του πακέτου παροχών δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να στηριχθεί η ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή στο Live News, μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, φαίνεται πως ο πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την κατάργηση ΦΠΑ για τις νεόδμητες αγορές το 2026.

Έτσι, τα νεόδμητα κτίρια δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% για ολόκληρο το 2026, πιθανόν και το 2027.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αγοραστές νεόδμητων θα επιβαρύνονται μόνο από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) 3%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Βουλή: Το ΠΑΣΟΚ ζητά αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για τους Σπαρτιάτες
Ο Παναγιώτης Δουδωνής εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί «μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των αναπληρωματικών εκλογών»
Οι θέσεις όπου κάθονταν οι βουλευτές των Σπαρτιατών στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής 1
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη: Να συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής για τις εξελίξεις στη Γάζα
«Η Βουλή των Ελλήνων δεν μπορεί παρά να αρθρώσει τη δική της διακριτή φωνή απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, την καταστροφή, τη συστηματική εθνοκάθαρση -χωρίς ισορροπίες και ίσες αποστάσεις απέναντι στη φρίκη»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 2
Κυριάκος Μητσοτάκης από το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία
«Κάθε εξωτερικός προαύλιος χώρος που ανακαινίζεται μας δίνει την δυνατότητα να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στο ανοικτό σχολείο για να μπορούν όλα τα παιδιά της γειτονιάς να αθλούνται», τονίζει ο πρωθυπουργός
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 3ο γυμνάσιο Ζωγράφου 15
Newsit logo
Newsit logo