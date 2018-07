“Μακεδόνα” αποκαλεί τον Ζάεφ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Με δυο tweets ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πένς περιχαρής αναφέρει ότι μίλησε με τον “Μακεδόνα” πρωθυπουργό Ζάεφ και τον Έλληνα πρωθυπουργό Τσίπρα χαρακτηρίζοντας την συμφωνία των Πρεσπών ιστορική για το ζήτημα της ονομασίας…

Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει την πΓΔΜ ως “Μακεδονία” εδώ και δεκαετίες, ωστόσο ακόμη κι αν ξεκινήσουν να κάνουν χρήση του όρου “Βόρεια Μακεδονία” σε ένα μελλοντικό του tweet ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μάλλον δεν θα άλλαζε κάτι. Εάν και πάλι αναφερθεί σε εθνικότητες, τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραμείνει Έλληνας και ο ομολογός του της Βόρειας Μακεδονίας θα παραμείνει… “Μακεδόνας” καθώς η συμφωνία σε ό,τι αφορά στην εθνικότητα λέει “Μακεδόνας”/ πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας και κανείς δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να συνεχίσει μετά την… κάθετο.

Spoke to Macedonian Prime Minister @Zoran_Zaev to offer U.S. support for the historic agreement to resolve the long-standing name issue with Greece. The successful implementation will open the door to European integration and bolster the region’s prosperity and stability.

— Vice President Mike Pence (@VP) July 5, 2018