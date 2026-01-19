Μαρία Καρυστιανού: Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν – «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης» οι αμβλώσεις

Ένα κόμμα χωρίς ταμπέλες, με συγκεκριμένες αξίες και χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open το πρωί της Δευτέρας (19.1.26) για το υπό διαμόρφωση πολιτικό κίνημα που έχει προαναγγείλει.

«Δεξιά και Αριστερά είναι χαρακτηρισμοί από το παρελθόν. Δεν θα ήθελα να βάλω ταμπέλες γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλα τα κόμματα», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού για το κόμμα, την ίδρυση του οποίου θα ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Οι αξίες δεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως το νέο κίνημα δεν είναι μονοθεματικό.

«Το κύριο και το πρωτεύουν είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος δικαίου», ανέφερε.

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας αλλά να μπει στη Βουλή το κίνημα των πολιτών. Θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, ανεξάρτητους πολίτες που δεν θα έχουν βγει από τον πολιτικό σωλήνα», τόνισε και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα.

«Δεν θα είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Με τα κόμματα διαμαρτυρίας απλά δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα έχουμε επιχειρήματα», είπε.

Σε σχετική ερώτηση για τη στάση που έχουν απέναντί της πλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπε ότι «δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η επίθεση».

Αναφερόμενη σε όσα δήλωσε για την κριτική που της άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις δηλώσεις της για το τρίτο μνημόνιο, σχολίασε:

«Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε όλες τις συνέπειες αυτής της διαχρονικής πολιτικής που μας έφερε στα μνημόνια δεν ξεχνάμε. Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και είπε για “χρυσόψαρο”. Θα ήθελε να μας πει σε ποιες μελέτες και αναλύσεις βασίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Άρα η κριτική μου είναι δίκαιη».

«Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Όταν χρειαστούμε χρήματα θα γίνει με έναν τρόπο δημοκρατικό. Αν χρειαστούμε ενίσχυση θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών», απάντησε σε ερώτηση για τους τρόπους χρηματοδότησης από τον πολιτικό σχηματισμό.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν της είχαν της είχαν προτείνει να συμμετάσχει σε κάποιο πολιτικό κόμμα, πριν αποφασίσει να μπει ενεργά στην πολιτική, υπογράμμισε: «Μου είχαν προτείνει να πολιτευτώ περισσότερα από ένα κόμματα. Αισθάνομαι άσχημα όταν συγκρίνεται αυτό το νέο που δημιουργείται που θέλει να φέρει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα με τα όσα υπήρχαν».

«Η λέξη “Οξυγόνο” δεν θα είναι στον τίτλο του κόμματος. Η λέξη αυτή ειπώθηκε από τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν», είπε εμφανώς συγκινημένη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους πολίτες που είναι μαζί μας εδώ και τρία χρόνια. Στο κίνημα των πολιτών και στον σύλλογο προσπαθούμε να φέρουμε τη Δικαιοσύνη στη χώρα και πιστεύω ότι θα τη φέρουμε. Ότι θα φέρουμε την απελευθέρωση της χώρας», κατέληξε.

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης» οι αμβλώσεις

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε σε ερώτηση για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη πως θα πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

«Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται» είπε.

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι» συνέχισε.

Πρόσθεσε, δε, πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε.

Η ίδια ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πως λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.