Μαρία Καρυστιανού: Διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως οι δηλώσεις μου για τις αμβλώσεις

Την παλιά καλή τακτική «φταίνε τα ΜΜΕ που διαστρέβλωσαν τις δηλώσεις μου», ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού η οποία βρέθηκε χθες (19/01/2026) στην κορυφή της επικαιρότητας με τις δηλώσεις της ότι πρέπει να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι αμβλώσεις.

«Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη «απογύμνωση» των Μέσων Ενημέρωσης», τονίζει σε μακροσκελή της ανάρτηση για το θέμα των αμβλώσεων η Μαρία Καρυστιανού, ανάρτηση η οποία μάλιστα περιέχει και πολλά κεφαλαία όπως αυτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Και συνεχίζει: «Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, δηλαδή τα τεράστια σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η συνεχής θεσμική εκτροπή, η εξόντωση των αγροτών, η ακρίβεια και η φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση της υγείας και της παιδείας, και τόσα άλλα σημαντικά θέματα που βιώνουμε».

Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου.

Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν. Όσοι βάλλουν εναντίον μου με αφορμή ένα πολυδιάστατο ιατρικό και νομικό θέμα για το οποίο ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει, δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματα της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της!»

Στη συνέχεια, δείχνει να μην κάνει επί της ουσίας πίσω από τις θέσεις της λέγοντας: «Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη βιοηθική».

Και κάνει λογοπαίγνιο αναφέροντας: «Το βασικό για αυτούς ήταν και είναι να ανακοπεί με κάθε τρόπο και μέσο, η εντατική «κυοφορία» ενός μεγάλου κινήματος, που μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση και να θέσει τη κοινωνία και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της λήψης αποφάσεων».

Η κα Καρυστιανού συνεχίζει εξηγώντας μας τι δεν καταλάβαμε ή τι κατά την ίδια διαστρεβλώσαμε. «Η ανάγκη δημόσιου διαλόγου, στην οποία αναφέρθηκα, αφορά τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση: την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας. Για τον λόγο αυτό, ο ουσιαστικός διάλογος πρέπει να στραφεί: στη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κοινωνικής πρόνοιας για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, σε επιδόματα και υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια γυναίκα να μη διχάζεται ανάμεσα στην κύηση και την εργασία ή τις σπουδές της. Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη στον πολίτη».

Και καταλήγει: «Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία της μητρότητας. Αυτή είναι η διαβούλευση που οφείλουμε να ανοίξουμε: μια συζήτηση για όρους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σεβασμού των θεσμών, ώστε καμία γυναίκα να μη φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο, άγνοια ή εγκατάλειψη. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γυναίκες, στα παιδιά και στο μέλλον της χώρας, πιστεύω σε μια κοινωνία που θα τις στηρίζει μέσα από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη, και όχι βέβαια μέσα από διχασμούς. Σας ευχαριστώ».

Τι είπε χθες η κα Καρυστιανού για το θέμα

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου». Κάνοντας ακόμη επίκληση της ιατρικής της ιδιότητας, «επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι «μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».

Εκτός γραμμής ο δικηγόρος της;

Δημοψηφίσματα μια φορά το χρόνο πρότεινε ο δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιος Σούρλας στον απόηχο των δηλώσεων της ίδιας ότι το θέμα των αμβλώσεων πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ο κ. Σούρλας μιλώντας στο One Channel τάχθηκε και ο ίδιος όπως και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού αναφανδόν υπέρ των δημοψηφισμάτων τόσο για το θέμα των αμβλώσεων όσο και για άλλα ζητήματα, ακόμα και για την μοιχεία. Δεν διχάζει κάτι το οποίο τίθεται σε δημοκρατικό διάλογο. Και στο σχόλιο «με την ίδια λογική πρέπει να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα για τη Μοναρχία», απάντησε: «γιατί όχι;»

Στο ερώτημα να συζητήσουμε και τον θεσμό της μοιχείας απάντησε: «τι σχέση έχει η μοιχεία;» και στη συνέχεια είπε: «Φυσικά να κάνουμε».

Είπε στη γραμμή Καρυστιανού ότι η έκτρωση είναι δολοφονία ανθρώπου και πως «είναι ό,τι χειρότερο η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού».

Δείτε τι είπε

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις με νομολογία ήδη από το 1978 και το 1986.