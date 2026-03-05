Μαρία Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Το υπουργείο Εξωτερικών να κάνει ό,τι χρειάζεται για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων

«Πιο βαθιά» στο πολιτικό παιχνίδι μπαίνει η Μαρία Καρυστιανού, πυκνώνοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις της και τοποθετούμενη σε ζητήματα αιχμής. Αυτή τη φορά επέλεξε να αναφερθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις κινήσεις της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες του Κόλπου.

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκινά την νέα παρέμβασή της με τη φράση «171 + λόγοι για ειρήνη…», σημειώνοντας ότι «ο νους μας και η ψυχή μας» βρίσκεται «στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου» και στους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της, απευθύνει ευθεία έκκληση προς το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας, σε συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες στις εμπλεκόμενες χώρες, «να κάνουν ό,τι πρέπει» ώστε οι εγκλωβισμένοι να απεγκλωβιστούν και να επιστρέψουν «με ασφάλεια στην Ελλάδα». Υπογραμμίζει ότι «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη» και ότι απαιτούνται «ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία».

Το κείμενο ολοκληρώνεται με σαφές αντιπολεμικό μήνυμα. «Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη «τη μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης», για να καταλήξει ότι «υψώνουμε τη φωνή μας» και αξιώνουμε «έναν κόσμο χωρίς πολέμους», «όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

171 + λόγοι για ειρήνη…



Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.



Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

171 + λόγοι για ειρήνη…

Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.

Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία.

Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης.

Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί.