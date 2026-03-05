Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Το υπουργείο Εξωτερικών να κάνει ό,τι χρειάζεται για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων

Σε ανάρτησή της, τονίζει ότι απαιτείται «ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία»
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού (Πήγη φωτογραφίας: EUROKINISSI)

«Πιο βαθιά» στο πολιτικό παιχνίδι μπαίνει η Μαρία Καρυστιανού, πυκνώνοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις της και τοποθετούμενη σε ζητήματα αιχμής. Αυτή τη φορά επέλεξε να αναφερθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις κινήσεις της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες του Κόλπου.

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκινά την νέα παρέμβασή της με τη φράση «171 + λόγοι για ειρήνη…», σημειώνοντας ότι «ο νους μας και η ψυχή μας» βρίσκεται «στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου» και στους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάρτησή της, απευθύνει ευθεία έκκληση προς το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας, σε συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες στις εμπλεκόμενες χώρες, «να κάνουν ό,τι πρέπει» ώστε οι εγκλωβισμένοι να απεγκλωβιστούν και να επιστρέψουν «με ασφάλεια στην Ελλάδα». Υπογραμμίζει ότι «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη» και ότι απαιτούνται «ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία».

Το κείμενο ολοκληρώνεται με σαφές αντιπολεμικό μήνυμα. «Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη «τη μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης», για να καταλήξει ότι «υψώνουμε τη φωνή μας» και αξιώνουμε «έναν κόσμο χωρίς πολέμους», «όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

 

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού 

171 + λόγοι για  ειρήνη…

Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.

Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να  απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία.

Ο πόλεμος  μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης.

Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας, βλάπτουν τα τρομολαγνικά σενάρια
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει αυστηρούς ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας και περιγράφει τις προτεραιότητες σε εξωτερική πολιτική εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Κωστής Χατζηδάκης
Ο Βελόπουλος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη για τον Φλώρο: Με αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητεί άμεση πειθαρχική αντιμετώπιση, κάνοντας λόγο για ύβρεις εντός Ολομέλειας. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής παραθέτει διαφορετική εκδοχή του διαλόγου τους
Βελόπουλος και Φλώρος 9
Καισαριανή: Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200
Το υπουργείο Πολιτισμού παρέλαβε, με τη συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα που είχαν τεθεί προς πώληση σε δημοπρασία, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης
Φωτογραφία 200 Καισαριανή
Μητσοτάκης για δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Ανοίγει ο δρόμος σε νεαρούς γιατρούς να πάνε στα νησιά
Επιδότηση 1.500 ευρώ μηνιαίως σε 80 γιατρούς για επτά χρόνια – Στόχος η στελέχωση ιατρείων σε 47 νησιά, όπου το κόστος ζωής και οι δυσκολίες παραμονής αποτρέπουν νέους επιστήμονες
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης – Εμανουέλ Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία για Ιράν και Κύπρο – Συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συντονισμό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ, EPA
Παύλος Μαρινάκης: Στηρίζουμε την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία, αλλά παραμένουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τους ισχυρισμούς Κουτσούμπα για drones προς Σούδα, «βγάζει εκτός» Καραμανλή–Σαμαρά από τους «πατριώτες της φακής» και προειδοποιεί για ελέγχους σε καύσιμα και αγορά
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Newsit logo
Newsit logo