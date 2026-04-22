Μαρινάκης για νέα μέτρα στήριξης: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού διορθώνει τα λάθη της, γυρίζει στην κοινωνία όσα στερήθηκε»

Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (22.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε, μέσω ανάρτησής του στο TikTok, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επιπλέον παρεμβάσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως είπε, «μπορούμε να δώσουμε πίσω στον κόσμο».

Ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να δώσει το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας με τη φράση ότι «χωρίς να πανηγυρίζουμε, γυρίζουμε πίσω, σταδιακά, στην κοινωνία όσα στερήθηκε», παρουσιάζοντας τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πορείας της οικονομίας και της επιστροφής μέρους των επιπλέον εσόδων στους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μέτρο της ενίσχυσης για τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι στο τέλος Ιουνίου περίπου 975.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια μέλη, θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επιπλέον των υπόλοιπων φοροαπαλλαγών και των μόνιμων επιδομάτων. «Με λίγα λόγια, μιλάμε για το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ανάσα» για τους οφειλέτες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, σημειώνοντας ότι αφορούν πολίτες που «θα πάρουν ανάσα». Όπως εξήγησε, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί ή διακανονιστεί τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως σήμερα.

Στην ίδια κατηγορία μέτρων ενέταξε τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ενός τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση. Παράλληλα, όπως είπε, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για όσους έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περίπου 300.000 πολίτες.

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ακόμη στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία –όπως τόνισε– αποκτά μόνιμο χαρακτήρα κάθε χρόνο και αυξάνεται στα 300 ευρώ, ενώ η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται ώστε να καλύπτει πλέον 1,9 εκατομμύρια πολίτες.

Αναφορά έκανε και στο στεγαστικό, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή ενός ενοικίου θα δοθεί σε περισσότερους δικαιούχους, φθάνοντας το 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή –όπως είπε– το 86% των ενοικιαστών. Στο ίδιο πλαίσιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης του diesel στα 20 λεπτά στην αντλία και για τον μήνα Μάιο, καθώς και τη συνέχιση της επιδότησης λιπασμάτων για τους αγρότες, στο 15% της αξίας των τιμολογίων, μέτρο που αφορά περίπου 250.000 παραγωγούς.

Μαρινάκης για νέα μέτρα στήριξης: «Έπεται και συνέχεια»

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη λογική των παρεμβάσεων αυτών με παλαιότερες πρακτικές παροχολογίας, λέγοντας πως «στη χώρα του “δώστα όλα”, του “λεφτά υπάρχουν”, των “λεφτόδεντρων” νομίζω έχετε βαρεθεί να ακούτε να σας τάζουν πολλά και διάφορα». Και κατέληξε με σαφές πολιτικό μήνυμα: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού διορθώνει τα λάθη της, μεγαλώνει την πίτα και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Έπεται και συνέχεια».