Μαρινάκης για το beef Οικονόμου – Σκέρτσου σχετικά με τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και βουλευτών: Εγώ είμαι υπέρ του σταυρού προτίμησης

Να κλείσει το μέτωπο που άνοιξε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μετά τις αιχμές του Γιάννη Οικονόμου για την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου γύρω από τις πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρων και βουλευτών, επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας την Τρίτη (21.04.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις από κάθε λογική εσωκομματικής όξυνσης, σπεύδοντας να υπερασπιστεί τον υπουργό Επικρατείας, αλλά και να στείλει μήνυμα κατά της γενίκευσης. «Απεχθάνομαι το “τσουβάλιασμα”, όπως και το να κρύβουμε τα λόγια μας. Υπάρχουν καλοί και κακοί παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στον απόηχο της αντίδρασης του Γιάννη Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε κάλυψη στον Άκη Σκέρτσο, επιμένοντας ότι η ανάρτησή του δεν στρεφόταν κατά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κ. Σκέρτσος εργάζεται σκληρά, είναι αξιοπρεπής. Στην ανάρτησή του δεν στοχοποίησε, δεν “τσουβάλιασε” τους βουλευτές», είπε, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας από τη δυσφορία που αυτή προκάλεσε σε γαλάζιους βουλευτές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «το να χωριζόμαστε σε κατηγορίες δεν προσφέρει κάτι».

Τα «καρφιά» Οικονόμου για τις δηλώσεις Σκέρτσου

Είχε προηγηθεί, ωστόσο, η σαφής διαφοροποίηση του Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος διαφώνησε ανοιχτά με τις αναφορές Σκέρτσου περί διαχρονικής παθογένειας στις σχέσεις ψηφοφόρων και βουλευτών. Μιλώντας επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 FM, ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ άφησε σαφείς αιχμές για τον υπουργό Επικρατείας, λέγοντας ότι «αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτήν τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους, ο Γιάννης Οικονόμου έδωσε και προσωπικότερο χαρακτήρα στην κριτική του, σημειώνοντας: «Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα». Όπως ανέφερε, όποιος αντιμετωπίζει έτσι τη σχέση βουλευτή και πολίτη «δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό».

«Ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος»

Ο Γιάννης Οικονόμου υπερασπίστηκε με έμφαση τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι η επαφή με τον πολίτη ταυτίζεται αυτομάτως με πελατειακή λογική. «Ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος», είπε, προσθέτοντας ότι αντιπροσωπεύει τους πολίτες που τον ψηφίζουν και οφείλει να εκφράζει τη γνώμη τους.

Την ίδια στιγμή, επιχείρησε να βάλει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ουσιαστική πολιτική σχέση και στη λογική της εξυπηρέτησης. Όπως τόνισε, η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη «πρέπει να οικοδομείται περισσότερο στις αρχές εμπιστοσύνης κι όχι στις αρχές εξυπηρέτησης», σπεύδοντας πάντως να προσθέσει ότι η ευθύνη για αυτό «βαρύνει και τους βουλευτές και τους πολίτες».

Η ανάρτηση Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το beef μεταξύ των δύο «γαλάζιων» στελεχών ξεκίνησε μετά την εκτενή ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία ο υπουργός Επικρατείας έστρεψε τα βέλη του στις διαχρονικές ρίζες του πελατειακού κράτους. «Γαλουχηθήκαμε διαχρονικά ως “πελάτες” του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Και όχι ως πολίτες με δικαιώματα αλλά και με υποχρεώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Άκης Σκέρτσος υποστήριξε ότι «οι συναλλακτικές πελατειακές σχέσεις, το “δούναι” και “λαβείν” μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικού προσωπικού ήταν από συστάσεως ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος», συνδέοντας το ζήτημα με το βαθύτερο υπόβαθρο των παθογενειών που αναδεικνύονται και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, επιχείρησε να βάλει και ένα σαφές όριο, τονίζοντας ότι «καμία ανοχή δεν μπορεί να επιδεικνύεται σε όποιον καταχράται δημόσιο χρήμα, εκμεταλλεύεται την εξουσία που έχει για ίδιον όφελος ή παρανομεί εν γνώσει του και εκ δόλου».