Με εκλογές απαντά το ΠΑΣΟΚ στο μήνυμα Μητσοτάκη: «Μουσικές καρέκλες» το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή

Εδώ και τώρα εκλογές! Με αυτή την επωδό σκοπεύει να υποδέχεται κάθε νέα αστοχία, κάθε νέο κακό χειρισμό, ή και κάθε νέα ατυχή πρόταση -κατά το ίδιο- της κυβέρνησης, στο εξής, το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, διότι στην Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ, κατά το οποίο οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ από τη μία και οι ίδιοι βγαίνουν ενδυναμωμένοι και κυρίως ενωμένοι από το συνέδριό τους, από την άλλη.

Τελευταία αφορμή υπήρξε η πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, μία πρόταση που στο πρώτο άκουσμά της κιόλας, χαρακτηρίστηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ως «περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες», εξηγώντας ότι αφού κάθε βουλευτής που γίνεται υπουργός, μετά είτε επιστρέφει στη θέση του ως βουλευτής, είτε στα ψηφοδέλτια ως υποψήφιος βουλευτής, δεν δημιουργείται καμία ρωγμή στον πελατειασμό. «Πιο πολύ μου φάνηκε ως πολιτικαντισμός για να κλείσει το μάτι στους επιλαχόντες βουλευτές», είπε στην ΕΡΤnews.

Με μία άλλη φράση του μηνύματος του πρωθυπουργού, αυτή κατά την οποία η κυβέρνηση προτίθεται να τα βάλει με το «βαθύ κράτος» καταπιάστηκε λίγο μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, που εκτίμησε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή. «Εσείς κ.Μητσοτάκη είστε το “βαθύ κράτος” του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας», είπε, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψε στη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες υπουργών της, κατηγορώντας την ότι υπονόμευσε την ανεξαρτησία των θεσμών και τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός εκβιάζεται δημόσια ως «Νίξον» από έναν απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ. Για όλα αυτά και κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο», ζητώντας εκ νέου «εκλογές τώρα».

Στην Χαριλάου Τρικούπη εξάλλου, εκτιμούν ότι «βαθύ κράτος» συνιστούν οι υποκλοπές, η είδηση ότι το Predator θα λάμβανε περίπου και ευρωπαϊκά κονδύλια για να δώσει το λογισμικό στην Ελλάδα, η εικόνα 15 περίπου βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, το ότι τα κονδύλια – ευρωπαϊκά και δημόσια – είχαν γίνει έξοδα προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας, το ότι ο πρωθυπουργός αρνήθηκε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε στον μη διορισμό δικαστών σε θέσεις για τέσσερα έτη κ.ο.κ.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, βρίσκουν δεκάδες περιπτώσεις διαφθοράς, την οποία καταλογίζουν στην κυβέρνηση, εκτιμώντας αν μη τι άλλο ως παράδοξο να πλασάρεται αυτή τώρα ως πρόθυμη να πατάξει τη διαφθορά και μαζί το πελατειακό κράτος. Όσο για τα περί… ασυμβιβάστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, σημειώνουν ότι «το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει είναι αυτό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος», προσβλέποντας στην ψήφο των πολιτών στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ώστε να προκύψει ασυμβίβαστο και μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του… Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά λένε.

Την ίδια ώρα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνουν έτοιμοι για εκλογές, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις κάθε άλλο παρά τους ευνοούν, ενώ ξέρουν καλά ότι έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν στην επικοινωνία του προγράμματός τους, και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους. Δουλεύουν πάντως, πυρετωδώς και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε αυτό το κλίμα, εκλογές εδώ και τώρα, αναμένεται να ζητήσει εκ νέου σήμερα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης ετοιμάζει και για την επόμενη εβδομάδα, οπότε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.