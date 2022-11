Προκλητικός για άλλη και φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που επιτέθηκε στην Ελλάδα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. «Η Ελλάδα έχει χάσει τα λογικά της» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μιλώντας στο πάνελ Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου που διοργάνωσε το ίδρυμα SETA.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε και σε ισχυρισμούς πως η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία (!), και αυτό, είπε, σημαίνει πως η Αθήνα έχει χάσει τα λογικά της. Και πρόσθεσε με σαφή απειλητικό τόνο: «Η Αθήνα ξέρει πολλά καλά τι σημαίνει να εναντιώνεσαι στην Τουρκία».

«Δεν θα επιτρέψουμε την αύξηση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Δεν αποδεχόμαστε να γίνει κάτι που θα μας εγκλωβίσει στις ακτές μας» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση τόσο στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια. «Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να επικεντρωθεί στη θετική ατζέντα αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή του αυτή (…) συνέχισαν να μιλάνε εναντίον μας, ειδικά ο Δένδιας».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μίλησε και για το μεταναστευτικό και στις εικόνες με τους μετανάστες στον Έβρο αλλά και τα ναυάγια στο Αιγαίο, κατηγορώντας και πάλι την Ελλάδα. «Προσπάθησε να μας δυσφημίσει με ψεύτικες φωτογραφίες και έγγραφα», είπε και πρόσθεσε ότι η Τουρκία απάντησε και οι απαντήσεις αυτές «εξόργισαν την Αθήνα».

«Η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής και τίμια» σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

