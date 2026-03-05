Μήνυμα Μητσοτάκη για εθνική γραμμή εν μέσω πολέμου: Τα «πυρά» προς τον Σαμαρά και τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ

Το «γάντι» στην αντιπολίτευση να αφήσει στην άκρη το μικροκομματικό συμφέρον και να αρθεί στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων που δημιουργούν οι εκτεταμένες συρράξεις στην περιοχή μας, «πέταξε» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

«Στα “αχαρτογράφητα νερά” αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων, η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου, καλώντας όλους μας να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν, επιτέλους, μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Με το «βλέμμα» δεξιότερα της Ν.Δ….

Στην παρέμβαση του, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την Επιστολική Ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές, ο πρωθυπουργός δεν απευθύνθηκε μόνο στους παρόντες πολιτικούς αρχηγούς, και δη των κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, αλλά, εμμέσως πλην σαφώς, και στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά… «Ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι «επαγγελματίες ανησυχούντες», πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το Διεθνές Δίκαιο… Και ας αντιληφθούν, επιτέλους, ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια» τόνισε με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πατριώτες της φακής»

«Οι δικές σας απόψεις είναι γνωστές» είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, για να προσθέσει δεικτικά: «αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δική της κυριαρχία (…). Ξέρετε, κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς «πατριώτες της φακής». Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές, όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης…

Τι αποτυπώνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις…

Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους πολυεπίπεδους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή, και την Ελλάδα, η κυβέρνηση «ποντάρει» στο αφήγημα της σταθερότητας και της ομαλότητας της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καταγράφεται ότι οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τον νέο πόλεμο στη γειτονιά μας και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται.

Σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, τα πρώτα δείγματα των μετρήσεων της κοινής γνώμης, φέρεται να αποτυπώνουν ότι η αμυντική στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο βρίσκει θετική απήχηση στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ.

Ο πόλεμος και το «στοίχημα» της συσπείρωσης

Με τον συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων – που είτε μετακινήθηκαν στη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων, είτε έχουν «λοξοκοιτάξει» προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ – να αποτελεί σταθερά «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα, δεν είναι καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις του πρωθυπουργού χθες στη Βουλή…

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι εν μέσω αυτής της νέας παγκόσμιας αναταραχής, με πολυεπίπεδες συνέπειες και για την Ελλάδα, το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας αποκτά μεγαλύτερο βάρος, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουν ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο νέο κύμα ακρίβειας που δημιουργεί ο πόλεμος, θα είναι καθοριστικοί για την «βαθμολογία» της την ώρα της κάλπης.