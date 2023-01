Στο ζήτημα της αποστολής Leopard στην Ουκρανία, καθώς και στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ιαπωνία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Nikkei Asia», ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας με υπαιτιότητα της Άγκυρας, σημείωσε:

«Δεν ανησυχώ για μία πιθανή σύγκρουση. Αλλά ανησυχώ για το γεγονός ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο αναθεωρητική και πιο επιθετική, κάτι που πιστεύω ότι δεν αρμόζει σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουμε μια ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία».

Και ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε:

«Αρκετά από όσα βλέπετε έχουν να κάνουν με την προεκλογική ρητορική από πλευράς της Τουρκίας αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεχής πολεμοκαπηλία δηλητηριάζει την τουρκική κοινή γνώμη».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε και για το αν η Αθήνα θα στείλει άρματα μάχης Leopard-2 στο Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα μας δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση:

«Έχουμε παράσχει σημαντική στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία όπως π.χ. με μεταγωγικά, αλλά δεν θα δώσουμε Leopard-2 για τον απλό λόγο ότι μας είναι απολύτως απαραίτητα για την αμυντική μας στρατηγική. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά, όχι σε βάρος των αμυντικών δυνατοτήτων μας».

"The Turkish position within NATO has frustrated lots of lots of NATO members, and this has nothing to do with the peculiarities of the Greek-Turkish bilateral agenda," Greek PM Mitsotakis told Nikkei Asia.https://t.co/ukAdS7PIlS