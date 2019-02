Μητσοτάκης: Δεν θα πω ποτέ εγώ «καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα»

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στο θέμα των θανάτων από τη γρίπη λέγοντας οτι “πριν μιλήσω για το θέμα της σημερινής συνεδρίασης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρότατη ανησυχία: Ήδη, 40 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες νοσηλεύονται και πολλοί άλλοι νοσούν από τον ιό της γρίπης. Λυπάμαι, αλλά πρόκειται για γεγονός απαράδεκτο στον 21ο αιώνα. Γιατί αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε εγκαίρως την υπόγεια και αντι-επιστημονική φημολογία του αντιεμβολιασμού. Δεν προχώρησε ούτε στην σωστή ενημέρωση του κοινού ούτε και στον γρήγορο εφοδιασμό φαρμακείων και ιδρυμάτων με εμβόλια. Πολλά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν ακόμα κλειστά. Ενώ η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καταρρέει.Είμαι υποχρεωμένος να τα επισημάνω όλα αυτά.Όπως και την αδιαφορία του αρμόδιου υπουργού, που φαίνεται ότι έχει άλλα ενδιαφέροντα: Σε κάθε περίπτωση, απαιτώ από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί, επιτέλους, στα στοιχειώδη καθήκοντά της. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα”.

“Η χώρα έζησε και ζει μέρες πολιτικής συναλλαγής σε κοινή θέα”

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ τονίζοντας ότι “η ΝΔ. θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης. Γιατί είναι απλά η τελική πράξη μιας εθνικά επιζήμιας συμφωνίας. Και μάλιστα, μέσα από μια διαδικασία που ευτελίζει με πρωτοφανή τρόπο τα κοινοβουλευτικά μας ήθη και αφήνει την κυβέρνηση ηθικά απαξιωμένη. Διότι αυτό είστε πλέον. Μια κυβέρνηση που βασίστηκε σε ευκαιριακές και πρόσκαιρες συμμαχίες προκειμένου να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια Συμφωνία που στήριξαν κάποιοι πρόθυμοι βουλευτές, αλλά την απορρίπτει η μεγάλη πλειoνότητα των Ελλήνων. Κάτι που εξηγεί γιατί ο κ.Τσίπρας και οι συν αυτώ επείγονται να τεθεί σε ισχύ.

Όλα αυτά, ενώ η αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης του Κοινοβουλίου έχει αλλοιωθεί. Μια εθνική υποχώρηση συντελείται στα ερείπια βασικών κανόνων της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Αντί να πάει σε εκλογές, ως θα όφειλε, ο κ.Τσίπρας επιχειρεί να δεσμεύσει τη χώρα χωρίς να διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση για να το πράξει. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ αυτά στη χώρα μας. Αποτελούν έκφραση πρωτοφανούς πολιτικής και θεσμικής αυθαιρεσίας. Η Ελληνική Δημοκρατία έζησε και ζει μέρες πολιτικής συναλλαγής. Και μάλιστα σε κοινή θέα”

“Νομοσχέδια με ψήφους μιας χρήσης”

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του λέγοντας πως “μπροστά στα μάτια μας είδαμε και βλέπουμε εκβιασμούς. Κάθε μέρα νομίζουμε ότι δεν πάει πιο κάτω. Και μας διαψεύδουν. Όλοι αντιληφθήκαμε και τα παζάρια που έγιναν. Συνειδήσεις αντηλλάγησαν με χαρτοφυλάκια και πόστα είτε για να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είτε για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Νομοσχέδια περνούν με ψήφους μιας χρήσης που δίνονται με εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις, ανάμεσα σε διαλείμματα για γκαζόζες. Έτσι θα ψηφιστεί και η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Με δανεικές ψήφους και με τον κ.Καμμένο να παίζει το ίδιο θέατρο που έχει ξεκινήσει από πέρσι την άνοιξη.

Τότε που ο ίδιος έδωσε το στυλό στον κ.Τσίπρα και στον κ.Κοτζιά να πάνε στις Πρέσπες και να υπογράψουν μια συμφωνία που ακύρωνε την πολιτική όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων στο Σκοπιανό. Η Ελλάδα ζει μέρες ντροπής. Έχουμε επίσης «ανεξάρτητους», υποτίθεται, βουλευτές – που όμως εκχωρούν προκαταβολικά την ψήφο τους σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Και το αύριο της χώρας κινδυνεύει, δυστυχώς, να καθορίζεται από έξι κομπάρσους, που δέχτηκαν να έχουν ρόλο στην τελευταία πράξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κοινοβουλευτική παρακμή ενισχύει τελικά τους εχθρούς της Δημοκρατίας.

Όλους αυτούς που απαξιώνουν συνολικά την πολιτική. Που σπέρνουν την απογοήτευση. Που επενδύουν σε ακρότητες και σε ανυπόστατες θεωρίες. Όπως και εσείς εξάλλου κάνατε στο παρελθόν. Η δική σας πολιτική είναι που τους εκτρέφει. Η δική σας πολιτική είναι που ρίχνει νερό στο μύλο των ακραίων εχθρών της Δημοκρατίας”.

“Οι εκλογές θα φέρουν την πολιτική κάθαρση”

“Αυτός είναι και ο λόγος που η χώρα πρέπει να πάει άμεσα στις κάλπες”, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. “Οι εκλογές θα φέρουν την πολιτική κάθαρση που χρειάζεται η Ελλάδα. Η σημερινή σύνθεση της Βουλής βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την κοινωνία. Η αριθμητική που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση με συναλλαγές και εκβιασμούς, είναι μετέωρη. Απέναντι σε όλα αυτά, οι Έλληνες έχουν τη δική τους φωνή. Και στέλνουν το δικό τους μήνυμα: Φύγετε! Φύγετε, μαζί με τους φόρους, τα δύο σας μνημόνια, την αποτυχία σας. Αφήστε την Ελλάδα να αναπνεύσει και τους Έλληνες να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους.

“Η είσοδος των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ήταν η γενεσιουργός αιτία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι σύμμαχοι ήθελαν εδώ και χρόνια να κλείσουν αυτή την εκκρεμότητα. Μόνο τώρα, όμως, βρήκαν μία κυβέρνηση τόσο πρόθυμη να διχάσει τους Έλληνες για να ενώσει τους Σκοπιανούς. Στην προηγούμενη συζήτηση για το Σκοπιανό, εξέθεσα αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα επτά αρνητικά δεδομένα της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Επτά αρνητικά δεδομένα στη Συμφωνία των Πρεσπών»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα αρνητικά δεδομένα της συμφωνίας τονίζοντας ότι: Αλήθεια πρώτη, λοιπόν. Η Συμφωνία αυτή ανατρέπει μία πάγια εθνική στρατηγική. Εδώ και 140 χρόνια, η Ελλάδα ποτέ δεν επέτρεψε να μονοπωλήσει κάποιος τρίτος τον όρο Μακεδονία. Και δεν αναγνώρισε ποτέ διακριτή μακεδονική εθνότητα. Ποτέ.

Η σταθερή και καθαρή αυτή στάση τώρα αλλάζει – και μάλιστα βίαια. Και αυτό γίνεται με κοινό όχημα την εθνικότητα, την ταυτότητα και τη γλώσσα. Τρεις έννοιες που η κυβέρνησή σας τις δέχτηκε ως «μακεδονικές».

Αλήθεια δεύτερη. Από το πρώτο κιόλας άρθρο της Συνθήκης σημειώνεται η γλώσσα των γειτόνων ως «μακεδονική». Ισχυριστήκαμε ψευδώς ότι αυτή είχε αναγνωριστεί από το 1977.Σας διέψευσε, όμως, ο καθηγητής Μπαμπινιώτης που συμμετείχε στην επίμαχη διάσκεψη. Σας διέψευσαν, όμως, και τα πρακτικά της Σύσκεψης Αρχηγών των Σκοπίων που διέρρευσαν. Εκεί οι ίδιοι οι Σκοπιανοί ομολογούσαν ότι ανέκαθεν η Ελλάδα δεν αναγνώριζε «μακεδονική» γλώσσα.

Όπως και το ΝΑΤΟ, βέβαια, ύστερα από δική μας παρέμβαση. «Macedonian language is unacceptable to one NATO delegation», σημείωνε σε επίσημο έγγραφό του, από το 2000. Όσο για το επιχείρημα ότι, τάχα, αυτή η γλώσσα ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες, είναι χωρίς περιεχόμενο. Εκεί ανήκουν και τα βουλγάρικα και τα σέρβικα. Ούτε και οι Σκοπιανοί είπαν, ποτέ, ότι μιλούν την αρχαιοελληνική γλώσσα. Τη «μακεδονική» ζητούσαν -και αυτήν τους δώσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι Βουλγάροι δεν αναγνώρισαν ποτέ μακεδονική γλώσσα. Και ο Βούλγαρος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα και κανείς δεν μπορεί να την καθιερώσει.».

Αλήθεια τρίτη. Το άρθρο 7 ορίζει ότι, για τα Σκόπια, με τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» θα περιγράφεται -διαβάζω: «H επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους. Με την δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά». Όλα αυτά, όμως, συνιστούν τον ορισμό της εθνικής ταυτότητας. Πιο καθαρός ορισμός έθνους δεν έχει υπάρξει. Και στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, συγκροτούν και κάτι νέο, απαράδεκτο: Μια ταυτότητα «μακεδονική», που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Και η οποία δεν αποκαλείται καν «βορειομακεδονική», ώστε να συνδέεται -έστω και τυπικά- με το νέο όνομα των Σκοπίων. Η συμφωνία, λοιπόν, αναγνωρίζει στους πολίτες αυτούς το δικαίωμα να προσδιορίζονται -επίσημα και νομικά- πλέον ως «Μακεδόνες» -κι έτσι θα αναγράφονται και στα διαβατήριά τους.

Αλήθεια τέταρτη. Καταφέρατε ακόμη και το περιβόητο erga omnes -δηλαδή το να υπάρχει ένα όνομα για όλες τις χρήσεις- να το στρέψετε σε βάρος των δικών μας συμφερόντων. Και εξηγούμαι: Το άρθρο 1.8 της Συμφωνίας λέει ξεκάθαρα: «Τα Μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1.3, για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς erga omnes. Είτε εσωτερικά είτε σε όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς Οργανισμούς».Τι σημαίνει αυτό; Ότι το erga omnes δεσμεύει και τις δύο χώρες. Και την Ελλάδα και τα Σκόπια.

Συνεπώς η «μακεδονική» ταυτότητα και η «μακεδονική» γλώσσα, που αναγνωρίζονται -επισήμως και μονοπωλιακά- στους Σκοπιανούς, καθίστανται πλέον υποχρεωτικές και στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αποδέχθηκε να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι-επαναλαμβάνω: υποχρεωμένοι- να αποκαλούμε «Μακεδόνες» τους κατοίκους της χώρας αυτής. Και αυτό μας δεσμεύει νομικά. Να το χαίρεστε το erga omnes σας, κύριοι της συμπολίτευσης. Να το χαίρεστε! Και, βέβαια, το πρόβλημα προκύπτει στο πολλαπλάσιο σε σχέση με τα εμπορικά σήματα. Εκατοντάδες εταιρίες που χρησιμοποιούν το επίθετο «μακεδονικός» στο brand τους είναι ήδη τραγικά εκτεθειμένες αφού το ζήτημα των σημάτων έχει παραπεμφθεί στο μέλλον.

Αλήθεια πέμπτη. Η Συμφωνία δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «Μακεδονία» ή «Μακεδόνες» σε σχέση με την Ελλάδα. Πουθενά δεν γράφει «Έλληνες Μακεδόνες» ή «ελληνική Μακεδονία». Αντίθετα, η Μακεδονία μας, προσδιορίζεται ως «η βόρεια περιοχή… του Πρώτου Μέρους». Οι ηγέτες της FYROM, φρόντισαν να μην αποδεχθούν τίποτα το οποίο θα απέδιδε άμεσα τον όρο «μακεδονικός» και στην Ελλάδα. Για λογαριασμό τους πάλεψαν για τα συμφέροντα τους και απέκρουσαν τον όρο «ελληνική Μακεδονία». Το ερώτημα είναι γιατί ο κ. Τσίπρας τους το επέστρεψε, προσβάλλοντας όχι μόνο την Ιστορία, αλλά και την πραγματικότητα.

Και επειδή είδα μια χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επέκρινε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επειδή είπαν ότι δεν μπορούν να αποκαλούν τους γείτονές μας Μακεδόνες, μου κάνει πραγματική εντύπωση το θράσος σας. Ζητάτε και τα ρέστα εσείς που υπογράψατε μια συμφωνία που περιγράφει την ελληνική Μακεδονία ως “το βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους” και που δεσμεύει τους Έλληνες να προσφωνούν τον κ Ζάεφ ως “Μακεδόνα Πρωθυπουργό”.

Δεν θα πω ποτέ εγώ «καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα». Περιμένω να το πείτε εσείς κ. Τσίπρα. Και περιμένω τον κ. Αποστολάκη να καλωσορίζει και τον μακεδονικό στρατό στην Ελλάδα όταν θα κάνει κοινά γυμνάσια με τον ελληνικό στρατό. Αυτά έχετε υπογράψει”.

Αλήθεια έκτη. Η Συμφωνία αυτή παρήγαγε αποτελέσματα από την υπογραφή της και όχι απ’ την κύρωσή της. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Πρώτα κυρώνεται μια συμφωνία και μετά ακολουθούν οι συνέπειές της. Στις Πρέσπες, όμως, υπογράφηκε αυτόματα και η πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Έκαψαν, έτσι, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το πιο ισχυρό διπλωματικό χαρτί της χώρας!

Αλήθεια έβδομη. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έρχεται να λύσει ένα παλαιό πρόβλημα, αλλά να προσθέσει νέα προβλήματα. Μπορεί, πράγματι, να εξυπηρετεί διεθνή συμφέροντα στην περιοχή. Όμως οδηγεί την Ελλάδα σε ένα διαρκές ναρκοπέδιο για το μέλλον. Πώς θα πιστοποιούνται τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης της Βόρειας Ελλάδας όταν τα γειτονικά προϊόντα -επίσημα πια- θα κυκλοφορούν ως «μακεδονικά»;

Τι θα αλλάξει, άραγε, στα βιβλία Ιστορίας και των δύο χωρών, ώστε να μην υπάρχουν «αλυτρωτικές αναφορές»; Και κάτι τελευταίο. Η Συμφωνία των Πρεσπών τυπικά επιτρέπει να συσταθούν και εδώ σύλλογοι «μακεδονικής» γλώσσας.

“Ύβρις να μιλάει για ακροδεξία ο Τσίπρας”

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώσει πως “αυτή η αλαζονεία αποτελεί ντροπή. Αποτελεί επίσης έκφραση καθεστωτικού αυταρχισμού. Είναι πολιτική ύβρις να μιλάει ο κ.Τσίπρας για ακροδεξιά.Γιατί είναι αυτός, που ύψωσε μαζί με την ακροδεξιά τις «αγανακτισμένες» κρεμάλες στο Σύνταγμα. Γιατί είναι αυτός που με τη συνεργασία της ακροδεξιάς έριξε την κυβέρνηση το 2014. Γιατί είναι αυτός που συγκυβέρνησε μαζί με τον εθνικιστικό ακροδεξιό λαϊκισμό που καθρεφτίζεται στο πρόσωπο του κ.Καμμένου – χωρίς την ανοχή του οποίου η κυβέρνηση δεν θα είχε φθάσει ποτέ στις Πρέσπες. Και γιατί είναι αυτός που με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής διόρισε μέχρι και τη νομική του σύμβουλο πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής. Τέσσερα χρόνια τώρα δικάζεται η ακροδεξιά και ο κ.Τσίπρας θα φύγει από την εξουσία πριν τελειώσει η δίκη. Ήταν, όμως, η Ν.Δ που οδήγησε τη βία και το μίσος της Χρυσής Αυγής στο εδώλιο.Ας μην την πιάνει, λοιπόν, ο κ.Τσίπρας στο στόμα του. Και ας μην συκοφαντεί την αυθόρμητη πατριωτική αντίσταση στη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί μέγας χορηγός και σταθερός παραστάτης της ακροδεξιάς στην Ελλάδα είναι ο κ.Τσίπρας με την πολιτική του”.

Τι ανέφερε για την επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία

“Όσον αφορά την επίσκεψη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως “παρακολουθήσαμε με μεγάλη επιφύλαξη την κυβερνητική σκηνοθεσία της επίσκεψης του κ.Τσίπρα στην Τουρκία. Η Ν.Δ. έχει σταθερές θέσεις απέναντι στους εξ Ανατολών γείτονες. Θέλει ειρήνη και συνεργασία. Με σεβασμό, όμως, των Συνθηκών, του Διεθνούς Δικαίου, του εθνικού συμφέροντος και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.Και τηρούμε στάση επιφυλακτική, καθώς η εμπειρία της Συμφωνίας των Πρεσπών υπήρξε τραυματική για τη χώρα.

Όχι μόνο γιατί έφερε εθνικές υποχωρήσεις. Αλλά και γιατί ενέπλεξε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα στα δίχτυα των εσωτερικών κομματικών σκοπιμοτήτων. Ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.Τα εθνικά δίκαια δεν μπορούν ποτέ να μπαίνουν στη ζυγαριά των πολιτικών ανταλλαγμάτων”.

Η ΝΔ χαράσσει την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον

“Η ΝΔ κατήγγειλε εξαρχής την μυστική διπλωματία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέκρουσε την «Μακεδονία του Ίλιντεν». Και προειδοποίησε για τον κίνδυνο που έρχεται και για την υποκρισία του κ. Καμμένου”, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ επεσήμανε πως η παράταξη “χαράσσει την πολιτική της με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Γι’ αυτό είμαστε διαχρονικά σταθερά προσανατολισμένοι στο δυτικό κόσμο. Είμαστε οι θεματοφύλακες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της πατρίδας μας. Άλλοι ανακάλυψαν όψιμα το ΝΑΤΟ. Εμείς δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν, συνομιλούμε με τους εταίρους μας με σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. Επί της αρχής η Ν.Δ. δεν είχε αντίρρηση να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Έχει όμως αντίρρηση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ εκχωρώντας μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα και γλώσσα.Αυτά εξήγησα στους συνομιλητές μου στην Ευρώπη, χωρίς να διστάσω να διαφωνήσω δημόσια με ισχυρούς παράγοντες, όπως η Καγκελάριος Μέρκελ».

Δεν απεμπολώ το δικαίωμα του βέτο

“Τώρα, έχουν διαμορφωθεί, ασφαλώς, αρνητικά τετελεσμένα. Όμως, η εθνική προσπάθεια συνεχίζεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις θα πρέπει να αμβλύνονται μέτρο με μέτρο, ημέρα με την ημέρα.Και επαναλαμβάνω ότι δεν απεμπολώ το δικαίωμα του «βέτο» στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης.

“Υπάρχουν εκεί 35 κεφάλαια που απαιτούν έγκριση στην αρχή και στο τέλος τους. Ε, λοιπόν, αυτά δεν θα ανοίξουν ούτε και θα κλείσουν ποτέ, χωρίς να ικανοποιηθούν οι θέσεις της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, η Μακεδονία μας πρέπει να δώσει την δική της περήφανη απάντηση. Να ενδυναμώσει τις προοπτικές της”.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας πως “πιστοί στη θέση που έχουμε διαμορφώσει, καταψηφίζουμε σήμερα το Πρωτόκολλο Ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί επισφραγίζει την εθνική ήττα των Πρεσπών. Την ίδια ώρα, καταγγέλλουμε τον ευτελισμό της πολιτικής ζωής από μία κυβέρνηση-κουρελού. Αντιστεκόμαστε στο οικονομικό, εθνικό και θεσμικό ναυάγιο που έχει προκαλέσει στη χώρα μας η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που, αντί για τους ΑΝΕΛ, υποστηρίζεται πλέον στη Βουλή από θλιβερές μαριονέτες της πολιτικής.Είναι ένα καθεστώς φόβου, ψεύδους, φόρων και εθνικών υποχωρήσεων. Αλλά στις δημοκρατίες δεν μπορούν να στηθούν καθεστώτα. Τα σαρώνουν οι εκλογές».

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η κυβέρνηση θα σαρωθεί

«Και οι εκλογές έρχονται.Θα δώσουν ανάσα στους Έλληνες. Θα φέρουν αλήθεια, ενότητα και πρόοδο. Θα ανοίξουν έναν άλλο δρόμο. Με λιγότερους φόρους. Με επενδύσεις και δουλειές για τους πολλούς. Με ευκαιρίες για όλους και προστασία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Με κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι του κόμματος. Με σεβασμό στους θεσμούς και στους κανόνες. Με ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει όσο γίνεται περισσότερο στην εξουσία.Ότι θα προσπαθήσει να μεταθέσει όσο μπορεί τις εθνικές εκλογές, φθάνοντας ακόμη κι ως το τέλος της τετραετίας. Ο κ.Τσίπρας όμως δεν μπορεί να πάει κόντρα στη δύναμη των πραγμάτων. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η κυβέρνηση θα σαρωθεί. Και οι Ευρωεκλογές, αν δεν κάνετε και τις εθνικές εκλογές μαζί, θα γίνουν δημοψήφισμα – με σύνθημα αυτό που σας φωνάζουν οκτώ στους δέκα Έλληνες”, είπε ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας την ομιλία του.