Την ικανοποίησή του για την… άρση του βέτο από την Τουρκία και το «πράσινο φως» της για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ώς το 32ο μέλος της συμμαχίας μας είναι πολύ ευχάριστα νέα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό το γεγονός μας κάνει ασφαλέστερους και ισχυρότερους. Ανυπομονώ για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, τονίζει ο πρωθυπουργός.

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!