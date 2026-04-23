Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου

«Η Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα όποια εμπόδια έπρεπε να αντιμετωπίσουμε»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Για το δάνειο της Ουκρανίας και τον πόλεμο που συνεχίζεται, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνοντας στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής των «27»,  στην Κύπρο.

«Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, το γεγονός ότι τα κεφάλαια θα αποδεσμευτούν είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» είπε Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Και συνέχισε:

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου, αυτά τα κεφάλαια είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της και είμαι χαρούμενος που η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια έχει σταθεί ενωμένη και έχει ξεπεράσει τα όποια εμπόδια έπρεπε να αντιμετωπίσουμε για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4/26) στην Αγία Νάπα για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

