Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης ενημερώνουν τη Βουλή για τη Μέση Ανατολή: Γιατί το Μαξίμου λέει «όχι» σε σύγκλιση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Την ολομέλεια της Βουλής ενημερώνει σήμερα Τετάρτη (4.3.26) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην παρέμβαση του, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Επιστολική Ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για την εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τη διεύρυνση του πολέμου, η οποία ενέχει μεγάλους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θέσεις της κυβέρνησης

Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι, πρώτον, προτεραιότητα παραμένει η προστασία αλλά και ο ασφαλής επαναπατρισμός των χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.



Δεύτερον, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι αυτονόητη και ότι δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, όταν τίθεται θέμα απειλής κατά της Μεγαλονήσου.

Παρ΄ ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι για την Κύπρο δεν συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, η Ελλάδα, τονίζουν, αυτονόητα εκφράζει εμπράκτως την αλληλεγγύη της σε κάθε στιγμή και όποτε αυτή χρειαστεί, «με κάθε μέσο και με κάθε δυνατό τρόπο».

«Καμία εμπλοκή στον πόλεμο»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός και στη σημερινή του τοποθέτηση στη Βουλή, όπως και χθες στη συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αναμένεται να τονίσει ότι η συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση

Όσον αφορά στη στάση της κυβέρνησης ως προς την επίθεση του Ισραήλ και των Η.Π.Α. κατά του Ιράν και τη διεύρυνση του πολέμου, η θέση της Αθήνας είναι ότι «η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η κυβέρνηση».

«Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες» δηλώνουν πηγές της Κυβέρνησης.

Η Αθήνα συντάσσεται με τη γραμμή Ε.Ε., και χωρίς να αρνείται τις παραδοσιακά στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση. «Στηρίζουμε τη διπλωματία και απευθύνουμε έκκληση προς όλα τα μέρη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» δηλώνουν με έμφαση πηγές της Κυβέρνησης.

Έμφαση στην πολιτική σταθερότητα

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή του ομιλία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, αναμένεται να επαναφέρει το αφήγημα για την ανάγκη σταθερότητας και ομαλότητας στη χώρα.

«Όταν η αβεβαιότητα επικρατεί διεθνώς, η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, η ισχυρή στρατιωτική αποτρεπτική ισχύς και η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας αποτελούν επιτακτική εθνική προτεραιότητα» σημειώνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Μπαράζ επαφών του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός είχε και χθες μπαράζ επαφών με ξένους ηγέτες. Συγκεκριμένα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αλλά και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στις οποίες μίλησε για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη να μην ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.



Στην επικοινωνία του με τον Ισραηλινό ομόλογο του, ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε και για την αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στη Μεγαλόνησο, μιλώντας για «απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας».



Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα II, στην οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και «εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή».

Με το «βλέμμα» στις οικονομικές συνέπειες

Η Αθήνα, εκτός από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις και τις ανθρωπιστικές κρίσεις «μετρά» και τις οικονομικές συνέπειες για τη χώρα και την παγκόσμια οικονομία.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική σε σχέση με το ενδεχόμενο μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) – η αύξηση των οποίων θα παρασύρει τις τιμές πολλών αγαθών – τονίζοντας ότι λαμβάνονται μέτρα για να ελεγχθεί η όποια τυχόν αισχροκέρδεια, ειδικά στην περίπτωση που κλείσουν επί μακρόν τα Στενά του Ορμούζ.

«Είμαστε σε επιφυλακή και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται, έχει και τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη» δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν αποθέματα ασφαλείας και δεν θα προκύψει «κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς».

Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Επιπλέον, σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων ή και αρχηγών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, την Παρασκευή, θα ενημερώσει κατ’ ιδίαν τον Δημήτρη Νατσιό, μετά από αίτημα του Πρόεδρο της «Νίκης», κι ενώ τα άλλα κόμματα – πλην του ΚΚΕ που ζητά ειδική συνεδρίαση της Βουλής για το θέμα του πολέμου – επιμένουν στο αίτημα για σύγκλιση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αίτημα το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου αποκρούει, διότι εκτιμά ότι μία τέτοια σύσκεψη, τη συγκεκριμένη στιγμή, κι ενώ η Ελλάδα δεν έχει ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο, παρά μόνο συνδράμει στην άμυνα της Κύπρου, ούτε έχει δεχτεί επίθεση, θα έδινε ένα δραματικό τόνο στην όλη κατάσταση.