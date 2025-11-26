Μητσοτάκης: Όσο η οικονομία πηγαίνει καλά θα έχουμε περιθώρια να στηρίξουμε την κοινωνία και το 2027

Χαραμάδα για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και το 2027 άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ημερίδας «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Όσο η οικονομία συνεχίσει να πηγαίνει καλά και όσο τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να είναι σταθερά και όσο μπαίνουν χρήματα στα ταμεία από την πάταξη της φοροδιαφυγής τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 2027 να στηρίξουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα που θα μπορεί να τα εκτιμήσει. Γι αυτό και κάνω τη σύνδεση μεταξύ των δημοσίων οικονομικών και της ατομικής προκοπής. Όταν η χώρα πηγαίνει καλά και το ταμείο του υπουργείου Οικονομικών είναι γεμάτο υπάρχουν δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά, και όπως είπε, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι φορολογικές απαλλαγές.

«Πρέπει να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά και αποφασίσαμε να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες» είπε ο πρωθυπουργός που χαρακτήρισε την οικογένεια «το κύτταρο στο οποίο στηρίζεται η κοινωνική συνοχή».

Είπε επίσης ότι ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά παρατηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, ενώ επισήμανε ότι δεν πρέπει να συνδέεται με την ευημερία των χωρών αλλά με άλλους λόγους. Ανέφερε ως παραδείγματα δυο πλούσιες χώρες τη Σιγκαπούρη, όπου βρέθηκε πρόσφατα και τη Νότια Κορέα, λέγοντας ότι στην πρώτη ο δείκτης γεννήσεων έπεσε κάτω από το 1, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται στο 0,8. Η γήρανση -είπε ο κ. Μητσοτάκης- είναι ένας άλλος λόγος του δημογραφικού προβλήματος, και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έδωσε φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς να χάνουν τη σύνταξη τους, και να φορολογούνται για το εισόδημα που εισπράττουν, με συνέπεια σήμερα να εργάζονται τουλάχιστον 200 χιλιάδες συνταξιούχοι.

Εθνική διάσταση

Το δημογραφικό έχει μια βαθιά εθνική διάσταση, αλλά και σημαντικές οικονομικές διαστάσεις καθώς και διαστάσεις που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και τον κίνδυνο ερήμωσής της είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ του να μεγαλώνει κανείς παιδιά σε ένα απομακρυσμένο χωριό, και σε μια πόλη. Ανέφερε ότι για τα νέα ζευγάρια η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα, αφού όπως είπε, δεν μπορεί εύκολα ένα ζευγάρι να αποκτήσει σήμερα δικό του σπίτι, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» με τα οποία δίνεται η δυνατότητα επιδοτώντας το στεγαστικό δάνειο να αποκτήσουν σπίτι.

Τόνισε επίσης ότι και οι τράπεζες πρέπει να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με ελκυστικά προϊόντα, και είπε ότι «έχουμε αποφασίσει να επιστρέψουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο περίπου 800 ευρώ στους ενοικιαστές, που ισοδυναμεί σε μείωση μεσοσταθμικά κατά 8% στο ενοίκιο».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον για το δημοτικό, στηρίζοντας αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Προσέθεσε ότι εάν καλύπτονται από το κράτος οι ανάγκες Υγείας, Παιδείας και Προσβασιμότητας μπορεί η περιφέρεια να είναι πιο ελκυστική.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι μέσα σε μια διετία να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων για να στηρίξει τους κατοίκους της περιφέρειας είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προσέθεσε ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια των παιδιών με τα ολοήμερα σχολεία και την πρόσβαση σε νηπιακούς σταθμούς ώστε να διευκολυνθούν τα εργαζόμενα ζευγάρια.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνδρομής και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Όπως είπε πρέπει κι ο ιδιωτικός τομέας να ενεργοποιηθεί και οι εταιρείες να προσφέρουν παροχές όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων, ή και να επιβραβεύουν τους εργαζόμενους όταν ξεπερνούν έναν αριθμό παιδιών.

Η στρατηγική της κυβέρνησης για το δημογραφικό είναι οριζόντια που ακουμπά σε πολλά υπουργεία, και πρωτίστως το υπουργείο Οικονομικών είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες είναι ατελείωτες αλλά οι πόροι περιορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κατανείμει για το 2026, 1,76 δισ. ευρώ και πρόταξε την προστασία της οικογένειας, με φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών είπε και σημείωσε ότι στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης βρίσκεται η προστασία της οικογένειας. Προσέθεσε ότι η ανεργία έπεσε από το 18% του 2019, κάτω του 8% σήμερα, και ανέφερε ότι πλέον έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εργαζόμενους, ενώ πριν μερικά χρόνια «ψάχναμε να βρούμε δουλειές σε νέα παιδιά». Αναφερόμενος στο κατά πόσο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στην αγορά εργασίας και στο δημογραφικό με την εισροή μεταναστών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «είμαστε αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση και έχουμε συμπαρασύρει την Ευρώπη σε αυτό με την φύλαξη των εξωτερικών της συνόρων. Έχουμε ανάγκες στην αγορά εργασίας, αλλά θα έρχονται νόμιμα από χώρες που έχουμε υπογράψει συμφωνίες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία και θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες εργασίας».

Όπως είπε εάν μείνουν στην Ελλάδα και εάν γίνουν Έλληνες «δεν έχουμε να φοβηθούμε από αυτό» αλλά ξεκαθάρισε ότι «οι οικονομικοί μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες τους» ενώ σημείωσε ότι οι πρόσφυγες θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ανέφερε ως παράδειγμα πρόσφυγες από το Σουδάν στη Θεσσαλία όπου θα εργαστούν στα χωράφια μετά από ταχύρυθμα εκπαιδευτικά μαθήματα, αλλά τόνισε ότι πρέπει πρώτα να δούμε τις δυνατότητες συμμετοχής στην αγορά εργασίας εκείνων των Ελλήνων που είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να το κάνουν.