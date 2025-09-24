Πολιτική

Μητσοτάκης σε ομογενείς: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά – Από το χείλος της χρεοκοπίας σε μία από τις καλύτερες οικονομίες της Ευρώπης»

«Σήμερα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από της Γαλλίας», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Photo / Reuters

Χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 οργανώσεις ομογενών στις ΗΠΑ προς τιμήν του, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Τετάρτης 24.09.2025.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στις ΗΠΑ για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα του brain drain.

Στην αρχή της ομιλίας του εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε κοντά σε ομογενείς, κάνοντας λόγο για «προνόμιο να παρευρίσκομαι σε μια εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

Μιλώντας για την οικονομική ανάκαμψη, σημείωσε ότι «η Αθήνα τώρα ανθίζει». Σε εκδήλωση της Wall Street Journal, συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, με θέμα: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;». Όπως τόνισε, «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και αυτό κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μιας χώρας που από το χείλος της χρεοκοπίας μετατράπηκε σε μία από τις καλύτερες οικονομίες της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι πριν από δέκα χρόνια «η Γαλλία δανειζόταν με 1% και η Ελλάδα με 10%, ενώ σήμερα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από της Γαλλίας», κάτι που -όπως είπε- «δεν θα περίμεναν πολλοί». Αυτό, κατά τον ίδιο, αποδεικνύει «την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και την αξία της σωστής δημοσιονομικής πολιτικής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την ευρωζώνη και συνεχίζει να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, που τα τελευταία πέντε χρόνια ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ. Μίλησε ακόμη για την άνθηση του τουρισμού, λέγοντας ότι «υποδεχτήκαμε και θα υποδεχτούμε περίπου 36 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ισχυρή παρουσία της χώρας στις ΗΠΑ, με πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, ενώ σημείωσε πως η «ιστορία επιτυχίας» της Ελλάδας δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα logistics και τις υπηρεσίες, καθιστώντας την χώρα «πόλο ανάπτυξης στην περιοχή».

Τέλος, αναφέρθηκε στη δημιουργία μη κερδοσκοπικών-ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε «εκπαιδευτικό κόμβο» που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ηχηρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης 1
Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας: Από τις ΗΠΑ προήλθε το 81% των εισαγωγών LNG το α’ εξάμηνο του 2025
Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright – Στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και ο Κάθετος Διάδρομος
Ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Chris Wright 2
Newsit logo
Newsit logo