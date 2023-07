O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αρχή της δεύτερης θητείας του καθώς επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την πλειοψηφία στη Βουλή για να αφήσει τα χρόνια της κρίσης στην ιστορία, αναφέρει σημερινό (05.07.2023) δημοσίευμα του Bloomberg.

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους επενδυτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αποπληρώσει πρόωρα την προσεχή διετία διμερή δάνεια ύψους 5,3 δισ. ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο της κρίσης καθώς σχεδιάζει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα για το ελληνικό αξιόχρεο έως το τέλος του έτους. Αυτό σημειώνει το Bloomberg, θα αποτελούσε μία συμβολική στιγμή για την Ελλάδα, 13 χρόνια μετά την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας, με τα πρώτα κύματα της κρίσης χρέους.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο πρωθυπουργός παρουσίασε μία σειρά από σχέδια και στόχους για την επόμενη τετραετία που στοχεύουν στην εμπέδωση της θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλά χρόνια οικονομικών δυσκολιών. Δεσμεύτηκε να αυξήσει τα εισοδήματα των Ελλήνων πιο κοντά σε αυτά των άλλων Ευρωπαίων και να επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνοντας τις εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ από το 50%.

«Είναι δέσμευση στους επενδυτές», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι απλά θέμα διαχείρισης. Δεν είναι απλά να παίζεις άμυνα. Αφορά πραγματικά στην αλλαγή της χώρας».

«Θέλω να συνεχίσω να κάνουμε την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις», είπε.

Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Investors Service και Scope Ratings σημείωσαν ότι η εκλογική νίκη του Μητσοτάκη είναι θετική για το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Οι επενδυτές, αναφέρει το δημοσίευμα, συνωθήθηκαν στα ελληνικά ομόλογα εφέτος με την προσδοκία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, με αποτέλεσμα να έχουν αυτά τις καλύτερες αποδόσεις στον αναπτυγμένο κόσμο. Αυτό μείωσε το κόστος δανεισμού της Ελλάδα σε βαθμό που να είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας, αν και το τελευταίο θεωρείται ασφαλέστερο από πιστοληπτικούς οίκους.

«Τα ομόλογά μας διαπραγματεύονται ήδη σαν να ήμασταν χώρα με επενδυτική βαθμίδα, αλλά χρειαζόμαστε και την επίσημη σφραγίδα από τους οίκους αξιολόγησης», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι στις αρχές του 2024 θα προχωρήσει η δημόσια εγγραφή για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, με το σχέδιο να προβλέπει την προσφορά του 30% των μετοχών του και τον μεγαλύτερο μέτοχο να είναι έτοιμος να αγοράσει το 10% των μετοχών αυτών.

“We need to keep up this pace”



