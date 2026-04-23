Μητσοτάκης στο Breitbart: «Ο Τραμπ θα περάσει καλά στην Ελλάδα, είμαστε περήφανοι για τη φιλοξενία μας και ελπίζουμε να συμφωνήσει με το Ιράν»

Στο Breitbart News παραχώρησε συνέντευξη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μηστοτάκης, ο οποίος δήλωσε ότι υποστηρίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να επιτύχει μια συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και τη συμβολή στην ανάκαμψη των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών από τις «οικονομικές επιπτώσεις» των τελευταίων δύο μηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην στο Breitbart στα πλαίσια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, μιας ετήσιας συνάντησης παγκόσμιων ηγετών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται περίπου ένα χρόνο αφότου είχε δηλώσει επίσης στο Breitbart News, αμέσως μετά την επιβολή δασμών του Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο την Ημέρα της Απελευθέρωσης, κατά το πρώτο έτος της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ότι ολόκληρος ο κόσμος έπρεπε να παραμείνει ψύχραιμος και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέληγαν σύντομα σε μια εμπορική συμφωνία που θα ήταν «win-win» για όλους.

Τελικά φαίνεται ότι είχε δίκιο σε αυτό το θέμα, καθώς λίγους μήνες αργότερα οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία που υπέγραψαν ο Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν ο Τραμπ βρισκόταν στη Σκωτία, στο γκολφ θέρετρο του στο Τέρνμπερι, τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Τώρα, ο Μητσοτάκης ξαναβάζει το στοίχημα, προωθώντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, δηλώνοντας στο Breitbart News σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη ότι είναι αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μάλιστα σύντομα. Ο Μητσοτάκης είπε επίσης ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αλλά τώρα που ο Τραμπ έχει επιτύχει μια στρατιωτική επιτυχία στο Ιράν, η κατάσταση στρέφεται προς τις οικονομικές επιπτώσεις και η ελπίδα είναι ότι η διπλωματία θα επικρατήσει από εδώ και πέρα.

«Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε επίσης κάποιο είδος συμφωνίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί φυσικά όλοι ανησυχούμε αρκετά για τις οικονομικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Φυσικά, εμείς, από την αρχή, είπαμε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, και ως χώρα της περιοχής ανησυχούμε πάντα πολύ για την αποσταθεροποιητική επίδραση που είχε το Ιράν, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ανησυχούμε αρκετά για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης», είπε ο πρωθυπουργός.

Η αρχική εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μια διακοπή των εχθροπραξιών διάρκειας δύο εβδομάδων, έληξε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο Τραμπ ανακοίνωσε την αόριστη παράταση της εκεχειρίας αυτής μετά τη λήξη της. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου JD Vance στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, στις αρχές της εκεχειρίας, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, και ο Vance δεν επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ, όπως περίμεναν ορισμένοι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για να συνεχίσει τις συνομιλίες αυτές.

Ωστόσο, η ελπίδα είναι ότι μεγάλο μέρος του πλαισίου που διαπραγματεύτηκε μεταξύ των δύο πλευρών τις φέρνει πιο κοντά σε μια ευρύτερη συμφωνία από ό,τι φαίνεται δημοσίως αυτή τη στιγμή, και ενώ μια συμφωνία μπορεί να παραμείνει αόριστη για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει ελπίδα παγκοσμίως, ειδικά εδώ στην Ελλάδα — την πλησιέστερη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα προς τη Μέση Ανατολή — ότι η σταθερότητα μπορεί να επανέλθει γρήγορα τώρα.

Ο Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο ανεξάρτητη από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα ξεκινά για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες την εξερεύνηση για φυσικό αέριο στα ύδατα ανοικτά των ακτών της, χάρη σε συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες όπως η Exxon-Mobil και η Chevron. Η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, αλλά, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, έχει επίσης ακολουθήσει το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ, προχωρώντας σε γεωτρήσεις και εξερεύνηση παραδοσιακών πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.

«Φυσικά, αυτό αποτελεί επίσης ένα σήμα αφύπνισης για την Ευρώπη, ώστε να είναι πολύ πιο ρεαλιστική και πρακτική όσον αφορά την ενεργειακή μας μετάβαση», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Επαναλαμβάνω, είμαστε υποστηρικτές τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου, οπότε έχουμε αποδείξει ότι μπορείς πράγματι να συνδυάσεις και τα δύο, και γι’ αυτό προχωρήσαμε και με το πρόγραμμα εξερεύνησης. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας εξερεύνηση τα τελευταία 40 χρόνια από την Exxon — και θα ακολουθήσουν και άλλες από την Chevron. Θέλουμε λοιπόν να συμβαδίσουμε με τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και βλέπουμε τις ΗΠΑ ως έναν αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου σε λογικές τιμές».

Ο Μητσοτάκης απέρριψε επίσης την ιδέα ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται όλο και περισσότερο λόγω του πολέμου με το Ιράν. Υποστήριξε ότι «τελικά» αυτό θα φέρει τις δύο δυνάμεις ακόμη «πιο κοντά» από πριν.

«Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η κρίση θα πρέπει τελικά να φέρει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πιο κοντά», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Παρά τα εμπόδια και τον θόρυβο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι, ουσιαστικά, η διατλαντική συμμαχία —αν κοιτάξετε τι συμβαίνει αλλού, τι συμβαίνει στην Κίνα— έχει ακόμα πολλά να προσφέρει, και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξισορροπηθεί με εμάς να κάνουμε περισσότερα στον τομέα της άμυνας, ας είναι. Θα είναι το σωστό. Το έχουμε κάνει στην Ελλάδα, αλλά το κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε επίσης συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τις αμυντικές μας δαπάνες και ότι πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, διότι στο παρελθόν ήμασταν πρωτοπόροι στην πράσινη μετάβαση, αλλά η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας και της ασφάλειας του εφοδιασμού».

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Ο Τραμπ έχει μιλήσει θερμά για την Ελλάδα πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ άλλων σε απάντηση πέρυσι στην τελευταία συνέντευξη του Breitbart News με τον Μητσοτάκη, αλλά και πάλι κατά τον εορτασμό της Ελληνικής Επετείου στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα. Όπως έχει αναφερθεί από το Breitbart News, οι πρεσβευτές των δύο χωρών λένε το ίδιο πράγμα: Ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι πιο κοντά από ποτέ. Και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία βρίσκεται επίσης εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επιβεβαίωσε στο Breitbart News, ενώ παρακολουθούσε μια ζωντανή συζήτηση, ότι ο πρόεδρος θα έρθει στην Ελλάδα φέτος και πολύ σύντομα.

Ο Μητσοτάκης είπε ότι ο Τραμπ πρέπει να περιμένει μια πολύ θερμή υποδοχή στην Ελλάδα και σημείωσε ότι οι Έλληνες είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους.

«Λοιπόν, σίγουρα μπορείτε να περιμένετε ότι θα περάσει καλά», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει ο Τραμπ όταν έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα. «Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω όμως συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώριζαν από την πρώτη θητεία του. Ξέρετε λοιπόν ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας».

Ο Μητσοτάκης επισήμανε επίσης τους βαθιούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ —οι Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών στράφηκαν στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία για να διαμορφώσουν την αμερικανική κυβέρνηση και ο αγώνας της Ελλάδας για ανεξαρτησία εμπνεύστηκε από τον αγώνα της Αμερικής λίγες δεκαετίες νωρίτερα— για να τονίσει ότι οι δεσμοί είναι ισχυροί και συνεχώς ενισχύονται. Είπε επίσης ότι ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συμβάλλει στη γεωπολιτική προώθηση των συμφερόντων του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που βοηθά, φυσικά, στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι φέτος γιορτάζετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Πρέπει όμως να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στο παρελθόν. Εννοώ, οι Ιδρυτές Πατέρες εμπνεύστηκαν από Έλληνες στοχαστές, ενώ ο δικός μας πόλεμος της ανεξαρτησίας εμπνεύστηκε από τον αγώνα σας για ελευθερία. Υπάρχει, λοιπόν, ένας κοινός άξονας που συνδέει την ιστορία των δύο χωρών. Μίλησα γι’ αυτό όταν απευθύνθηκα στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αλλά αυτή η ιστορία αποκτά και πάλι σημασία σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ισχυροί δεσμοί, οι οποίοι φυσικά μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ, πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που έχει τις δικές της προκλήσεις. Έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με όλες τις αραβικές χώρες, είμαστε το φυσικό σημείο εισόδου για το έργο IMEC στην Ευρώπη. Οπότε, και πάλι, δεν πρόκειται απλώς για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι σύμμαχος και ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά που μπορεί επίσης να διαδραματίσει πολύ ενεργό ρόλο σε μια περιοχή που θα πρέπει να είναι αρκετά σημαντική για τα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε.

Όσον αφορά την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Exxon-Mobil και τη Chevron —δύο κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας— έχουν ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των έργων στις αρχές του επόμενου έτους.

«Θα ξεκινήσουμε την πρώτη φάση της εξερεύνησης», δήλωσε ο Μητσοτάκης. «Έχουμε υπογράψει όλες τις συμβάσεις. Θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 — οπότε αυτό θα γίνει. Θα γίνει. Αυτή είναι η πρώτη εξερεύνηση σε περισσότερα από 40 χρόνια. Αν είναι επιτυχής, θα αλλάξει τα δεδομένα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο για τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται νότια της Κρήτης είναι πολύ σημαντικό γεωπολιτικά, αλλά και από ενεργειακή άποψη. Φυσικά, το γεγονός ότι αποτελούμε σημείο εισόδου για το αμερικανικό ΥΦΑ μέσω της υποδομής μας και μπορούμε να προμηθεύουμε ΥΦΑ σε όλους τους γείτονές μας μέσω του κάθετου διαδρόμου είναι ένα πολύ οραματικό έργο.

Πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά προσφέρουμε την υποδομή μας ως Ελλάδα και υπάρχουν ακόμη κάποια εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά την τιμολόγηση. Ωστόσο, το όραμά μου είναι ότι αυτός ο διάδρομος πρέπει και μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μπορούμε να προσφέρουμε ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο ρόλος της Ελλάδας ενισχύεται σημαντικά. Όλα αυτά υπερβαίνουν τις παραδοσιακές αμυντικές συμφωνίες που είχαμε με τις ΗΠΑ. Εννοώ, όλα αυτά υπάρχουν ήδη —και εργαζόμαστε πάνω σε αυτά— αλλά επιδιώκουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο, εξετάζοντας την κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων, εξετάζοντας τη συνεργασία με τους μεγάλους hyper scalers που είναι ήδη όλοι ενεργοί στην Ελλάδα. Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω μεγάλο δυναμικό σε αυτή τη σχέση. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση ενός έργου που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα: του IMEC, δηλαδή του εμπορικού διαδρόμου «Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη». Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για το IMEC μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των αραβικών κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ λόγω της κατάστασης στη Γάζα.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εκτοξεύσει πυραύλους κατά των αραβικών κρατών του Κόλπου αδιακρίτως —έχει εκτοξεύσει πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων— αυτό που έχει συμβεί είναι ότι τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να πλησιάσουν ξανά προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι, για να συμβεί αυτό, η συμφωνία για τη Γάζα πρέπει να προχωρήσει και να συνεχίσει να επιλύει την κατάσταση εκεί.

«Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε επίσης να προχωρήσει το σχέδιο για τη Γάζα και τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παλαιστινιακό ζήτημα», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News. «Είμαστε υποστηρικτές μιας λύσης δύο κρατών. Έχουμε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ και είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ. Έχουμε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ όσον αφορά το Λίβανο. Είμαστε ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Προσφέραμε τις υπηρεσίες μας ως μεσολαβητές ή ως χώρο συνάντησης για αυτές τις χώρες, επειδή έχουμε την εμπιστοσύνη των Λιβανέζων, των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που μπορούν να το ισχυριστούν αυτό, ενώ έχουμε επίσης την εμπιστοσύνη όλων των αραβικών χωρών. Όσον αφορά τη Γάζα, πρέπει να προχωρήσουμε από το στάδιο ένα στο στάδιο δύο και, ελπίζουμε, στο στάδιο τρία — και θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο».