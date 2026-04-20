Μητσοτάκης: Το δίλημμα είναι ανάμεσα σε ένα κόμμα με σχέδιο για το αύριο και στο άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980

Ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026) σε 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος διαμήνυσε ότι η διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους, οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν στην Ελλάδα του 1980.

Δίνοντας έμφαση στην πολιτική διαφοροποίηση και σύγκριση με την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και στον σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, το κυβερνών κόμμα επιλέγει συνειδητά έναν διαφορετικό δρόμο πολιτικής αντιπαράθεσης: «Αφήσαμε στην άκρη τους όποιους ανταγωνισμούς και την τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η στάση συνιστά μία σαφή πολιτική διαφοροποίηση, επισημαίνοντας τον ρόλο των πολιτών στην τελική κρίση: «Είναι μία κυβέρνηση που συζητά το μέλλον και εσείς θα την κρίνετε. Από την άλλη, έχουμε μια αντιπολίτευση που μηδενίζει τα πάντα».

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τη βασική διαχωριστική γραμμή στο πολιτικό σκηνικό, αντιπαραβάλλοντας δύο διαφορετικές λογικές για την πορεία της χώρας: «Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή: ανάμεσα σε ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε ένα άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει το δίλημμα της επόμενης περιόδου, θέτοντας στο επίκεντρο τη σταθερότητα, τον σχεδιασμό και την προοπτική έναντι της, όπως είπε, πολιτικής του μηδενισμού.

«Η σύσκεψη που κάναμε ήταν μία ενδιαφέρουσα αντίστιξη. Καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού πολιτικοί που δεν είναι και από τον δικό μας χώρο αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους.

Αφήσαμε στην άκρη τους δήθεν ανταγωνισμούς και την αχρείαστη τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου. Αυτό συνιστά και μία σημαντική πολιτική διαφοροποίηση σήμερα μεταξύ μίας κυβέρνησης που μπορεί να έχει τα προβλήματά της και να έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα και αυτό θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες αν είναι καλό ή όχι.

Και μίας αντιπολίτευσης που θέλει μόνο να μηδενίζει και να αφορίζει και να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με ακρίβεια τι είναι αυτό που θέλει.

Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε ξέρουμε σίγουρα τι θέλουμε για το μέλλον της Κρήτης και μετά από επτά χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην μιλάμε με «θα». Αυτή είναι και η διαχωριστικη γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν στην Ελλάδα του 1980. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω θέλουμε να πάμε μπροστά και όλα αυτά τα έργα που υλοποιούνται δεν τα φανταζόμαστε αλλά γίνονται πράξη είναι η καλύτερη απόδειξη ότι στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι για την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Μητσοτάκης: «έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο για να στηριχθούν τα μικρά νησιά και να τα καταστήσουμε από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο»

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, παραβρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετέχει, απάντησε σε ερώτηση του Δημάρχου Χάλκης, Ευάγγελου Φραγκάκη, σε ότι αφορά την μικρονησιωτικότητα και ζητήματα που συνδέονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή και σε ότι αφορά τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, προκειμένου να παραμένουν οι νέοι στα νησιά ή και να επιστρέψουν.

Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε το προνόμιο, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι μιας χώρας , που έχει κοντά στα 150 κατοικημένα νησιά», επισημαίνοντας ότι αυτό από μόνο του καταδεικνύει «τη συνθετότητα της ανάγκης να πρέπει να φροντίσουμε για τους συμπολίτες μας που κατοικούν σε κάθε νησί ξεχωριστά».

Όπως ανέφερε, η πρόκληση της νησιωτικότητας μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, «εάν θέλουμε πραγματικά να τη μετατρέψουμε από ένα μειονέκτημα σε μία πραγματική ευκαιρία», δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων «όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα» όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Σημείωσε δε ότι «έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο» για να στηριχθούν τα μικρά νησιά και «να τα καταστήσουμε από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ζητήματα όπως η προσβασιμότητα, η εκπαίδευση και η υγεία, τονίζοντας ότι «ανοίγονται πλέον πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέσω της τεχνολογίας», ώστε να υποστηριχθούν οι πολίτες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζηιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση για την προσέλκυση γιατρών μπορεί να συμβάλει, ώστε τα μικρά νησιά «να είναι μόνιμα στελεχωμένα».

Ο πρωθυπουργός επιπρόσθετα, σημείωσε ακόμη ότι «το κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα», προσθέτοντας πως σε μια εποχή υψηλού κόστους ζωής «πολλοί συμπολίτες μας αναζητούν μια διαφορετική ζωή» και τα νησιά μπορούν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, παρατήρησε ότι «η εκπαίδευση που μπορείς να πάρεις σε ένα μικρό νησί… μπορεί να είναι καλύτερη λόγω του ότι είναι λιγότεροι μαθητές».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όταν γίνεται λόγος για νησιωτικότητα «δεν σκεφτόμαστε μόνο την Κρήτη, την Κέρκυρα, ή τη Ρόδο, αλλά όλα αυτά τα μικρά νησιά», πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές, ευχαριστώντας το Λιμενικό Σώμα για τη συμβολή του στην ασφάλειά τους.

Στη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας ερωτήματα , συμμετέχουν ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης , ο Πρόεδρος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, Χαράλαμπος Παντερής και η Έφορος Αρχαιοτήτων Χανίων και Αν. Έφορος Ρεθύμνου, Ελένη Παπαδοπούλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται ζητήματα εκτός από την νησιωτικότητα και την ανάγκη στήριξής της, ο τουρισμός, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -Αττικής ,ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.