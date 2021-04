Συλλυπητήρια για τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης με μήνυμά του στο twitter αναφέρει πως «εκ μέρους του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην Αυτής Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα και τη Βασιλική Οικογένεια για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Πρίγκιπα Φιλίππου, Δούκα του Εδιμβούργου.

Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα προσέφερε με αφοσίωση τις υπηρεσίες του στο Στέμμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία επί πολλές δεκαετίες. Η συνεισφορά του στον δημόσιο βίο, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αλλά και το έργο του με τους νέους θα λείψουν πολύ».

