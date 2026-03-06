Πολιτική

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Ενισχύουμε τη φύλαξη ευαίσθητων στόχων, υπάρχουν καταγεγραμμένοι ύποπτοι που παρακολουθούνται

«Υπήραν προσπάθειες στην Ελλάδα από κάποιους που κατευθύνονταν από το Ιράν» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την ανάγκη 24ωρης επαγρύπνησης των ελληνικών Αρχών για φαινόμενα πιθανής τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στο Ιράν τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Παρασκευής (6.2.26).

Όπως υπογράμμισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Ελλάδα εφάπτεται στον πρώτο κύκλο της πολεμικής ζώνης, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι σε ευρωπαϊκές περιοχές ενώ μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

«Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά και επισήμανε πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες στη χώρα μας από πρόσωπα που κατευθύνονταν από το Ιράν.

«Έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα», είπε.

 

Όπως δήλωσε, μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία γειτνιάζει με τη φωτιά, οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο απέναντι σε απειλές.

«Εμείς χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, έχουμε υποχρέωση να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται για την ενημέρωση των πολιτών, θα γίνει. Το σημαντικότερο είναι η επαγρύπνηση σε 24ωρη βάση, αυτό που σκοτώνει είναι η χαλάρωση», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι ύποπτοι που παρακολουθούνται. «Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές από κάποια κέντρα για πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρώπη, αυτό θα είναι εφιάλτης».

«Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα από Ιράν»

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε αρνητικά, δεδομένου ότι η συνεργασία με τους Τούρκους κρίνεται ως καλή και ο Έβρος είναι κλειστός, με τον φράχτη να προχωράει και οι μεταναστευτικές ροές να είναι ελάχιστες ή μηδενικές.

«Έχουμε το μαζικό πρόβλημα από την Κρήτη, έρχονται πολλοί αλλά είναι συγκεκριμένη η προέλευση», συμπλήρωσε. 

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ως προς τι ενδεχόμενο μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, απάντησε:

«Προφανώς αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, μπορεί να εμφανιστεί και τέτοιο πρόβλημα. Αλίμονο αν ξανακληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια προβλήματα, διότι έχουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το 2020 στον Έβρο είδα απένατί μου 150.000 ανθρώπους να διεκδικούν να μπουν με το έτσι θέλω στη χώρα. Τρόμαξα πραγματικά, αλλά τα καταφέραμε κι εκεί. Ας ελπίσουμε ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Στο Ιράν ο πληθυσμός είναι αστικός, άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα, χωρίς να το αποκλείω».

