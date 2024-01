Συνάντηση στα Χανιά, στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι, έχουν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Με ευχαρίστηση σας υποδέχομαι εδώ στον κόλπο της Σούδας σε ένα μέρος που συμβολίζει ο βάθος της στρατηγικής μας συνεργασίας. Είναι μεγάλη η χαρά μου που σας υποδέχομαι σε ένα μέρος σαν κι αυτό σε μια στιγμή που οι διμερείς μας σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο Μπλίνκεν.

Και συμπλήρωσε: «Είναι δύσκολοι καιροί γεμάτοι προκλήσεις για την περιοχή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας να σταθούμε δίπλα δίπλα και να εργαστούμε όχι μόνο για την στρατηγική μας συνεργασία ως σύμμαχοι αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψει στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι είναι χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ».

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα επαγγελματικά και προσωπικά και σημαίνει πολλά για μένα η υποδοχή στο σπίτι σας και σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις ΗΠΑ που ξέρουν τι σημαίνει φιλοξενία» είπε ο κύριος Μπλίνκεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και τόνισε: «Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για την σχέση των δυο χωρών. Κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια και έχω πει στον κ. Τσούνη και δεν θυμάμαι άλλη εποχή που η φιλία και οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ να ήταν πιο ισχυρές και αυτό οφείλεται στην καλή σχέση των δυο λαών αλλά και στην ηγεσία που έχετε επιδείξει. Είμαστε ευγνώμονες γι αυτό. Είμαστε μπροστά στις πιο δύσκολες προκλήσεις αλλά είμαστε ενωμένοι είτε για ον πόλεμο στη μέση ανατολή είτε στην γαζα μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Γι αυτό βρίσκομαι εδώ και θέλω να ακούσω την άποψή σας και η συνεργασία και η συμμαχία σας σημαίνουν πολλά για τις ΗΠΑ».

Τον κύριο Μπλίνκεν υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18.00 το απόγευμα, στην κεντρική είσοδο του σπιτιού του, στο Ακρωτήρι Χανίων. Νωρίτερα, τον είχε υποδεχθεί στο αεροδρόμιο ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Τσούνης.

Glad to welcome my good friend and boss @SecBlinken to Greece! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/LC06mu2jHa