«Μπλόκο» σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την κυβερνητική μεταναστευτική πολιτική – Κινδυνεύουν με διαγραφή από το εθνικό μητρώο

Με αφορμή την απόφαση ΜΚΟ να παροτρύνουν μετανάστες από το Σουδάν που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα να προσφύγουν δικαστικά κατά της Πολιτείας επειδή δεν τους χορήγησε άσυλο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα οδηγούν στη διαγραφή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που αντιστρατεύονται στην κυβερνητική πολιτική του μεταναστευτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», ο Θάνος Πλεύρης ψάχνει τρόπους αυστηροποίησης της λειτουργίας των ΜΚΟ, πράγμα που προέκυψε μετά μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ανάκληση της εξέτασης όλων των αιτημάτων ασύλου μετά την ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Λιβύη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας ανάμεσα στους μετανάστες που βρέθηκαν στην Ελλάδα ήταν και ορισμένοι Σουδανοί, οι οποίοι και διαθέτουν «προσφυγικό προφίλ». Ωστόσο αυτό που ώθησε τον Θάνο Πλεύρη σε αυτή την απόφαση, ήταν η λειτουργία ΜΚΟ που εντάσσονται στο εθνικό μητρώο, και που όμως φέρεται να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας, είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική.

Η σημερινή ηγεσία κατέγραψε την εξής εντεινόμενη αντιθεσμική συμπεριφορά από κάποιες ΜΚΟ. Έτσι, ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να συστήσει ομάδα η οποία και θα επεξεργαστεί τόσο το τοπίο δράσης των ΜΚΟ αλλά και τους τρόπους για να αυστηροποιηθεί η λειτουργία και ο έλεγχός τους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της πολιτείας, ενώ δίνεται η επιλογή σε παράνομους μετανάστες να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τα ελληνικά σύνορα ή να συνεργαστούν και να επαναπατριστούν στην χώρα τους, εκείνοι απευθύνονται σε ΜΚΟ, που έχουν επίσημη πρόσβαση σε δομές και τους προτρέπουν στο να κινηθούν δικαστικά κατά της πολιτείας επειδή δεν τους χορηγήθηκε άσυλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ως αποτέλεσμα φέρνει τη διαγραφή αυτών των ΜΚΟ, η οποία και θα τερματίσει την πρόσβασή τους στις δομές και συνεπώς αυτά τα φαινόμενα, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους μπορεί μια ΜΚΟ να διαγράφεται από εδώ και στο εξής από τα επίσημα μητρώα είναι οι εξής:

Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό. Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο. Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Το υπουργείο ξεκινάει παράλληλα διαχειριστικό έλεγχο για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά, καθώς θα υπάρξουν έκτακτοι έλεγχοι σε ΜΚΟ που βρίσκονται στο μητρώο του υπουργείου και συμμετέχουν σε προγράμματα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα χρήματα που λαμβάνουν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνουν.

Η ιστορία του μητρώου των ΜΚΟ ξεκίνησε επί θητείας Νότη Μηταράκη, όταν ο τότε υπουργός επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία του με την υπουργική απόφαση 3063/20, θέτοντας τις πρώτες προϋποθέσεις για το πώς αυτές θα λειτουργούν.

Με τον νόμο του 2020, όταν ξεκίνησε το μητρώο ΜΚΟ, πρόσβαση στις δομές έχουν μόνο όσες είχαν περαστεί στα επίσημα μητρώα, που σήμερα είναι σχεδόν 100. Συνεπώς, η αποβολή μιας οργάνωσης σημαίνει πως πλέον «απομονώνεται» και έτσι θα περιορίζεται δραστικά η επιρροή της.

Ωστόσο, διαγραφή από τα επίσημα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης δεν σημαίνει διάλυση μιας ΜΚΟ, αλλά τερματισμό της πρόσβασης στις δομές όπου βρίσκονται οι μετανάστες.

Έγκριση από το Μαξίμου

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η κατεύθυνση στην οποία κινείται ο Θάνος Πλεύρης είναι υπό την έγκριση του Μαξίμου, καθώς εξαρχής η εντολή που έλαβε ήταν να υπάρξει έλεγχος στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, λένε πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή και με τις Βρυξέλλες για θέματα που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια στον χώρο της μετανάστευσης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αφορούν πολύ μεγάλα ποσά.

Τέλος, το υπουργείο ετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο καθιστά την παράνομη μετανάστευση «ποινικό αδίκημα» και αλλάζει το καθεστώς νομιμοποίησης, καθώς το πλαίσιο που επέτρεπε σε κάποιον να νομιμοποιηθεί έπειτα από επτά χρόνια παράνομης παραμονής καταργείται και ο παράνομος μετανάστης θα παραμένει παράνομος.

Επιπλέον, θα προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης με βραχιολάκι για όσους απορρίπτεται το άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα φύγουν οικειοθελώς εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Για τη νόμιμη μετανάστευση ετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο με στόχο τις διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και η νόμιμη οδός να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική από την παράνομη.

Η αυστηρή έως τώρα μεταναστευτική πολιτική φαίνεται να αποδίδει κάποιους καρπούς, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τις τελευταίες 45 ημέρες εισήλθαν στη χώρα 1.300 μετανάστες, ενώ πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα, με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση να μην εκμηδενίζουν προφανώς τις ροές, αλλά να τις έχουν μειώσει αισθητά.

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όταν αποφασίστηκε το μέτρο για την αναστολή του ασύλου, είχαν μπει 2.642 άτομα μέσα σε επτά μέρες, ενώ όπως προαναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες εκείνης της περιόδου έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Όλο τον Ιούλιο μπήκαν μόλις 913 και τον Αύγουστο κάτω από 400. Αν οι ροές συνέχιζαν με τον ίδιο ρυθμό, σήμερα θα μιλούσαμε για 6.000 με 7.000 άτομα.

Στην κυβέρνηση είναι ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα του μέτρου, ενώ παράλληλα δίνουν μεγάλη έμφαση και στη διπλωματία που εκτιμάται πως μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη μείωση των ροών. Ο στόχος, όπως σημειώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, είναι διπλός: περιορισμός των ροών και αύξηση των επιστροφών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας χθες (20.08.2025) στην ΕΡΤ σημείωσε πως «σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν γίνεται ούτε από τα δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ που αρέσκονται είτε να προσφεύγουν είτε να μου στέλνουν καθημερινά επιστολές και να θεωρούν ότι το νομοσχέδιο που φέρνουμε παραβιάζει αρχές και αξίες. Σεβαστή η θέση τους αλλά αδιάφορη για το υπουργείο Μετανάστευσης».

Όπως είπε στη συνέχεια, «μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έχουν μπει στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του υπουργείου», τόνισε και προανήγγειλε ότι αναμένεται διαχειριστικός έλεγχος.