«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τη μη πλήρωση των θέσεων στην ηγεσία των Ανεξάρτητων Αρχών

«Δε θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλύπτονται τα 3/5 και, αντί ο Πρόεδρος της Βουλής, να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει στα πόδια»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Παζάρια και μπλόφα. Αυτά υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι προτιμά η κυβέρνηση, αντί των Ανεξαρτήτων Αρχών, που θα λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα, αφού πρώτα έχουν στελεχωθεί αξιοκρατικά.

Στην πραγματικότητα, νέο «μπιφ» έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση της κυβερνητικής παράταξης στη Διάσκεψη των Προέδρων, που επέτρεψε την μη πλήρωση της θέσης του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πλειοψηφία 3/5 στη Βουλή.

«Υπάρχει πλειοψηφία. Γιατί δεν πληρούται η θέση;», διερωτώνται στο ΠΑΣΟΚ, για να δώσουν μόνοι τους την απάντηση ότι κάτι τέτοιο δεν «συμφέρει» τη ΝΔ, η οποία «βολεύεται» περισσότερο κατά τις ίδιες πηγές, από μία ακέφαλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η «θεσμική στάση» εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει για συλλογή βιογραφικών με ανοιχτή πρόσκληση, για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων σε τρεις Αρχές.

Το θέμα «σήκωσε», ως αναμενόταν, και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «θεσμική εκτροπή» και σημειώνοντας από το βήμα της Βουλής ότι «δε θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλύπτονται τα 3/5 και, αντί ο Πρόεδρος της Βουλής, να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει στα πόδια». Αναφερόμενος δε, στο γεγονός ότι μετά από δική του πρόταση, περί τους 60 ανθρώπους έστειλαν τα βιογραφικά τους για την κάλυψη τριών θέσεων, τόνισε ότι το κόμμα του αξιολόγησε αυτά τα βιογραφικά, όχι με κομματικά κριτήρια, ήτοι ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. «Τα αξιολογήσαμε με το ποιος ήταν ο νέος Ράμμος και ο νέος Μενουδάκος για να βάλουν φραγμό στην απληστία σας, στη διαφθορά σας και στα παιχνίδια που κάνετε με τη Δικαιοσύνη», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι αντίστοιχη στάση με αυτή του κ. Κακλαμάνη χθες, δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

Όσο για τις «κυβερνητικές πηγές» που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως «κατώτερο των περιστάσεων», η Χαριλάου Τρικούπη φρόντισε να απαντήσει άμεσα, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι του πήρε περί τις επτά ώρες για να τοποθετηθεί για όσα «πρωτοφανή» έγιναν στην Διάσκεψη των Προέδρων. Επανέφερε δε το ερώτημα για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ κατήγγειλε φαυλότητα και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις» εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΔ.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, πάντως, εν προκειμένω, βρέθηκε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, που δεν βρήκε ούτε ένα πρόσωπο να προκρίνει μεταξύ των 60 που απέστειλαν τα βιογραφικά τους για την πλήρωση αυτών των θέσεων, αλλά έσπευσε να καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ για «πρόβα συγκυβέρνησης» με τη ΝΔ.

«Επειδή προτείναμε ένα πρόσωπο και ένα δεύτερο, σε ένα εκ των οποίων συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία αλλά στο άλλο διαφωνεί, είναι πρόβα συγκυβέρνησης;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, θυμίζοντας με νόημα ότι στην περίπτωση του ΕΣΡ, για να πληρωθεί η θέση, «τα βρήκε» ο κ. Τσίπρας με τη ΝΔ. «Τι κίνηση ήταν αυτή; Πρόβα συγκυβέρνησης τότε; Όχι, βεβαίως. Αφήστε, λοιπόν, τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια», είπε, αποκρούοντας και τα περί ρόλου του Βελόπουλου, που ακούστηκαν, για μία παράταξη που δεν της ταιριάζουν, όπως είπε, αφού δεν έχει συνεργαστεί με τον Πάνο Καμμένο. Και ο νοών, νοείτω».

