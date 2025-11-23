ΝΔ: Μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Δείτε φωτογραφίες

Πολιτική

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) πραγματοποιεί τις εσωκομματικές του εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή συμμετοχή των μελών σε όλη τη χώρα
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στη Ραφήνα
Η ΝΔ αναφέρει ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και με ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών της Κυριακής (23.11.2025) για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΝΔ για τις εσωκομματικές εκλογές, 122.546 ενεργά μέλη καλούνται να εκλέξουν περίπου 2.500 τοπικά στελέχη, υποψήφιους για τις θέσεις προέδρων και συμβούλων στις 59 Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και στις 330 Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ).

Παράλληλα, οι ψηφοφόροι εκλέγουν σήμερα και τους 1.000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο επόμενο τακτικό συνέδριο του κόμματος, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία για τη λειτουργία της ΝΔ.

Για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν στηθεί περισσότερες από 1.200 κάλπες σε 233 σημεία σε όλη την Ελλάδα, υπό την εποπτεία της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής και της γραμματείας οργανωτικού του κόμματος.

Εικόνες από τη Ραφήνα, τα Τρίκαλα, την Κέρκυρα, το Ηράκλειο και το Αίγιο δείχνουν ουρές ψηφοφόρων που σχηματίστηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ.

Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στο Αίγιο.
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στο Χαλάνδρι
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στη Ραφήνα
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στην Κέρκυρα
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στα Τρίκαλα
Εκλογείς της ΝΔ μπροστά από ένα εκλογικό κέντρο στη Ροδόπη
Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι από το 2021 η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που έδωσε στα μέλη της το δικαίωμα ηλεκτρονικής συμμετοχής στην εκλογή των κομματικών της οργάνων, χαρακτηρίζοντας αυτή την επιλογή ως σημαντικό βήμα προς σύγχρονες και ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες.

