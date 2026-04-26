Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους – Ποιοι εκλέγονται στο πολιτικό συμβούλιο

Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής 26.04.2026, τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τη συγκρότηση των νέων κομματικών οργάνων.

Για τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 279 ψήφους, ενώ καταγράφηκαν 30 λευκά και 8 άκυρα στην ψηφοφορία.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είχε προταθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκλογή για το Πολιτικό Συμβούλιο, του ΠΑΣΟΚ, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261, ενώ ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251 ψήφους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118