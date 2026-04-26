Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους – Ποιοι εκλέγονται στο πολιτικό συμβούλιο

Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής 26.04.2026, τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τη συγκρότηση των νέων κομματικών οργάνων.
Για τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 279 ψήφους, ενώ καταγράφηκαν 30 λευκά και 8 άκυρα στην ψηφοφορία.
Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είχε προταθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Στην εκλογή για το Πολιτικό Συμβούλιο, του ΠΑΣΟΚ, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261, ενώ ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251 ψήφους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118