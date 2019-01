Νίκολα Ντιμιτρόφ: Ζήτω η φιλία μας! Ζήτω ο οραματικός πατριωτισμός!

Στην ανάρτησή του αμέσως μετά την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό Κοινοβούλιο και απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, ο κ. Ντιμιτρόφ σημειώνει:

Το μέλλον είναι εκεί και επικαλούμενος τον Νίκο Κοτζιά, ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ επισημαίνει πως “η Ιστορία πρέπει να είναι δάσκαλος, όχι φυλακή”.

Ταυτόχρονα ο Νίκολα Ντιμιτρόφ δηλώνει υπερήφανος γι’ αυτά που κατάφεραν και στέλνει το μήνυμα: “Ζήτω η φιλία μας και η φιλία μεταξύ των χωρών μας! Ζήτω ο οραματικός πατριωτισμός!”.

Dear Alexis, George and Nikos,

Courage and hope defeated fear. The future is there. As Nikos often says, history should be a teacher, not a prison. I am so proud of what we did. Long live our friendship and the friendship between our nations! Long live visionary patriotism!