Νίκος Ανδρουλάκης: Η ΝΔ θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και εμείς βάσει του προγράμματός μας

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα, όπως τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» προβάλλοντας παράλληλα το δίλημμα: «Η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και εμείς θα κριθούμε βάσει του προγράμματός μας. Αυτή θα είναι η μάχη στις επόμενες εκλογές».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ακροατήριο πολιτών που απέχει και «είναι χρέος να αγωνιστούμε για να μας εμπιστευτεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η κρίση εμπιστοσύνης προς το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργεί μια ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε διαφορετική ηθική και αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Να δώσουμε τη μάχη ώστε η Νέα Δημοκρατία να ηττηθεί και να έρθει μια άλλη προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη».

Προσθέτει πως «στις δημοσκοπήσεις κάποιοι συμπολίτες επιλέγουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι όμως μια ψήφος χωρίς προοπτική, που στο τέλος ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί πρόγραμμα και προτάσεις, που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με την εικόνα κακοφωνίας, όπως ερωτάται, που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει από όλα τα στελέχη του κόμματος να είναι προσεκτικά στη δημόσια παρουσία γιατί, παρατηρεί, «η Νέα Δημοκρατία έχει έναν τεράστιο επικοινωνιακό μηχανισμό όπου τα δικά της προβλήματα τα βάζει συνεχώς κάτω από το χαλί και αναδεικνύει τα προβλήματα των υπόλοιπων κομμάτων. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να δεχτώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα όταν υπάρχει μια τέτοια πραγματικότητα στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό».

Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου εξουσίας αφορά την κοινωνία, αλλά και ήδη υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς και στελέχη κομμάτων. «Αφορά την κοινωνία και θα γίνει βάσει του προγράμματος. Δεν μπορεί να γίνει συγκόλληση κομμάτων όπου θα αθροίσουμε δυνάμεις που στην κάλπη δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα», τονίζει.

«H δικαστική απόφαση (σ.σ.: για τις υποκλοπές) συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη. Ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο άνοιξε ξανά τον δρόμο ουσιαστικής έρευνας -σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά, ακόμα και για αδικήματα όπως η κατασκοπεία-, και εξέθεσε τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για δε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι δεν την αγγίζει η απόφαση γιατί αφορά «ιδιώτες» σχολιάζει ότι «παγίδευσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων», και επικρίνει τον πρωθυπουργό ρωτώντας: «Ποιες θα είναι λοιπόν οι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που οργάνωσαν -στο όνομα ποιου;- ένα παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας;».

Ταυτόχρονα εκφράζει τη λύπη του γιατί, όπως λέει, ο πρωθυπουργός «έκανε ότι… δεν άκουσε-δεν είδε, όταν του έθεσα το θέμα στη Βουλή προχθές. Δείχνει την ηθική και θεσμική παρακμή της διακυβέρνησής του». Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι ο αγώνας του «θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της».

Αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και την πρόταση του κ. Γεραπετρίτη να δεσμευτεί από τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία για την κατεύθυνσή της ώστε να συναινέσει η αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά με την αναθεώρηση του άρθρου 110, «ώστε από εδώ και στο εξής να απαιτούνται 180 ψήφοι και στην προτείνουσα, 180 και στην αναθεωρητική Βουλή, να μην έχουμε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι «συναίνεση-μη συναίνεση» κι επαναλαμβάνει τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

«Χαιρετίζουμε το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά, πρέπει να συζητάμε χωρίς αυταπάτες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως «το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να εκπέμψει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής», ενώ για τη πρόταση του Χάρη Δούκα να υπάρξει ψήφισμα για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, απαντά: «Το κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής θα περιέχει την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ξέρετε, ψηφίσματα στα συνέδρια μπαίνουν για επιμέρους θέματα, όχι για κεντρικά θέματα, για τα οποία υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν την Εθνική Στρατηγική. Και δεν είναι ένα επιμέρους θέμα η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας».