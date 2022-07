Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση είπε από την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Νίκο Αναστασιάδη και τον ομόλογό του, Γιάννη Κασουλίδη.

«Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την αμέριστη στήριξή της για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Μιας λύσης που βασίζεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιας λύσης συμβατής με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Δηλαδή μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. Η επίλυση του Κυπριακού, σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», τόνισε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προτάσεις των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που κατέθεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Απηύθυνα ομιλία στην ετήσια Σύνοδο των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Address at the annual Conference of Heads of Cyprus’ #DiplomaticMissionsabroad. pic.twitter.com/BIdz6iSzGm