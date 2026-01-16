Νίνα Κασιμάτη: Ο ΣΥΡΙΖΑ την «έκοψε» από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την παρουσία της στην τελετή για τη φρεγάτα «Κίμων»

Τους νέους εκπροσώπους του στο Συμβούλιο της Ευρώπης όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή (16.01.2026), με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, αφήνοντας εκτός τη Νίνα Κασιμάτη.

Όπως έγινε γνωστό, η Νίνα Κασιμάτη αλλά και ο παραιτηθείς από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας αντικαθίστανται από τον Διονύση – Χαράλαμπο Καλαματιανό και τον Γιώργο Ψυχογιό.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, και αναπληρώτρια η βουλευτής του κόμματος, Νίνα Κασιμάτη.

Στη σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει:

«Σας ενημερώνω, ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) για την Κ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος στη θέση του Τσίπρα Αλέξιου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της κας Κασιμάτη Νίνας».

Υπενθυμίζεται ότι κ. Κασιμάτη πρόσφατα υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό και την Πέμπτη (15.01.2026) έδωσε το «παρών» στην τελετή για τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε ως «επικοινωνιακή φιέστα» της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση.