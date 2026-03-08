Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες

«Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, όπως μας φροντίζουν και αυτές, τις προστατεύουμε, δεν τις φερόμαστε ποτέ άσχημα και εκτιμούμε όσα κάνουν για μας», είπε μεταξύ άλλων
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης / Χ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε μία γλυκιά κίνηση σε επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε, προκειμένου να εκφράσει την εκτίμησή του στις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της υγείας, αλλά και στις ασθενείς και συνοδούς που βρίσκονταν εκεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νοσοκομείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνη Αυγερινού, μοίρασαν λουλούδια στις γυναίκες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, θέλοντας να τιμήσουν τη συμβολή και την παρουσία τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για την καθημερινή προσφορά τους στην οικογένεια, την κοινωνία και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εκτίμησης και στήριξης προς όλες τις γυναίκες, ευχόμενος χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση στα social media

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, όπως μας φροντίζουν και αυτές, τις προστατεύουμε, δεν τις φερόμαστε ποτέ άσχημα και εκτιμούμε όσα κάνουν για μας. Με την ευκαιρία αυτής της εορτής, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βιδλιρίδου και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ κ. Αυγερινό επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, που σήμερα εφημερεύει και μοιράσαμε στις κυρίες, εργαζόμενες, ασθενείς και συνοδούς από ένα λουλούδι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες σας αγαπάμε!».

 

Στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται ο υπουργός Υγείας να χαιρετά καθεμιά από τις γυναίκες που εργάζονται στο νοσοκομείο αλλά και σε ασθενείς και τις προσέφερε ένα τριαντάφυλλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
98
90
57
44
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση – Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου χωρίς δεύτερη σκέψη
«Τις τελευταίες πέντε ημέρες με επιμέλεια της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τον επιτόπιων πρεσβειών και προξενείων μας επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 άτομα» από χώρες της Μέσης Ανατολής
Κυριάκος Μητσοτάκης 21
Κυριάκος Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»
«Μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση»
Και επισήμανε ότι «για μια ακόμη φορά, Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στο ύψιστο επίπεδο, λειτουργώντας ως φορείς σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη»
President of Cyprus Nikos Christodoulides speaks during a joint statement with Italian Prime Minister Giorgia Meloni, at Chigi Palace, in Rome, Italy, February 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli
Newsit logo
Newsit logo