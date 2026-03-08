Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε μία γλυκιά κίνηση σε επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε, προκειμένου να εκφράσει την εκτίμησή του στις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της υγείας, αλλά και στις ασθενείς και συνοδούς που βρίσκονταν εκεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νοσοκομείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνη Αυγερινού, μοίρασαν λουλούδια στις γυναίκες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, θέλοντας να τιμήσουν τη συμβολή και την παρουσία τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για την καθημερινή προσφορά τους στην οικογένεια, την κοινωνία και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εκτίμησης και στήριξης προς όλες τις γυναίκες, ευχόμενος χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση στα social media

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Τις γυναίκες τις σεβόμαστε, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, όπως μας φροντίζουν και αυτές, τις προστατεύουμε, δεν τις φερόμαστε ποτέ άσχημα και εκτιμούμε όσα κάνουν για μας. Με την ευκαιρία αυτής της εορτής, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βιδλιρίδου και τον Πρόεδρο του ΕΕΣ κ. Αυγερινό επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, που σήμερα εφημερεύει και μοιράσαμε στις κυρίες, εργαζόμενες, ασθενείς και συνοδούς από ένα λουλούδι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες σας αγαπάμε!».

Στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται ο υπουργός Υγείας να χαιρετά καθεμιά από τις γυναίκες που εργάζονται στο νοσοκομείο αλλά και σε ασθενείς και τις προσέφερε ένα τριαντάφυλλο.