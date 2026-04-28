Ο Ανδρέας Κατσανιώτης για την επιστολή των «5»: «Δεν είμαστε αντάρτες, βαθύτατα αθηνοκεντρικό το επιτελικό κράτος»

Την ανάγκη να ανοίξει συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, χωρίς οι βουλευτές που διατυπώνουν διαφωνίες να χαρακτηρίζονται «αντάρτες», υπογράμμισε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, με αφορμή την επιστολή που συνυπέγραψε μαζί με ακόμη τέσσερις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι η παρέμβαση των «5» δεν συνιστά αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης. «Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος, στόχος είναι να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Το επιτελικό κράτος είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναγνώρισε ότι το επιτελικό κράτος «λειτούργησε άψογα» σε περιόδους κρίσης, όπως στην πανδημία και στο μεταναστευτικό, σημείωσε ωστόσο ότι μετά από επτά χρόνια λειτουργίας χρειάζεται αποτίμηση. «Πρέπει να δούμε τι δούλεψε σωστά και τι όχι», είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των βουλευτών της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι «το επιτελικό κράτος είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό» και ότι οι ανησυχίες και τα προβλήματα της Περιφέρειας πρέπει να μεταφέρονται πιο ουσιαστικά στο κέντρο λήψης αποφάσεων. «Είμαστε πέντε βουλευτές από την Περιφέρεια», σημείωσε.

«Ισχυρότερα υπουργεία και ενισχυμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την κριτική του και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι στην «περιφέρεια του επιτελικού κράτους» εμφανίστηκαν προβλήματα που δεν επιλύθηκαν εγκαίρως.

«Χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, υπάρχει πρόβλημα λογοδοσίας».

Κατά τον ίδιο, οι υπουργοί πρέπει να έχουν ενισχυμένη ευθύνη, αλλά και οι βουλευτές να διαθέτουν ουσιαστικότερο ρόλο στον έλεγχο και στη διαμόρφωση πολιτικής.

«Δεν πρόκειται για αντάρτες»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης απέρριψε τον χαρακτηρισμό «αντάρτες» για τους βουλευτές που διατυπώνουν κριτική ή διαφορετικές απόψεις. «Δεν πρόκειται για αντάρτες, πρόκειται για συζήτηση για το μέλλον, δεν υπάρχει ψόγος για το παρόν», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πέντε βουλευτές «μοιράζονται κοινές ανησυχίες» και πως στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που μπορούν να συγκλίνουν. «Οτιδήποτε εφαρμόζεται επτά χρόνια χρειάζεται κριτική για να γίνει καλύτερο», πρόσθεσε.

«Ο βουλευτής είναι δέσμιος»

Αναφερόμενος στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη θέση του βουλευτή, ο Ανδρέας Κατσανιώτης υποστήριξε ότι το σύστημα κρατά τον βουλευτή «στην ομηρία της πτώσης της κυβέρνησης», καθώς μια διαφωνία σε επιμέρους νομοσχέδιο μπορεί να ερμηνευθεί πολιτικά ως αμφισβήτηση της κυβερνητικής σταθερότητας.

«Ο κάθε βουλευτής για μεσαίου επιπέδου θέματα είναι δέσμιος, ενώ ήδη στηρίζει την κυβέρνηση στα μεγάλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να ξαναβρεθεί ο τρόπος με τον οποίο η διαφωνία θα αντιμετωπίζεται ως θεσμική διαδικασία και όχι ως εσωκομματική ανταρσία.

«Είμαστε ανησυχούντες για την πορεία των πραγμάτων»

Ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι οι διαφωνίες δεν πρόκειται να μεταφραστούν σε διαφοροποιήσεις στις ψηφοφορίες, καθώς, όπως είπε, η χώρα δεν πρέπει «να μπει σε περιπέτειες» για επιμέρους ζητήματα.

«Να ξαναβρούμε τον τρόπο, τον ρόλο με τον οποίο ο βουλευτής που διαφωνεί να μην χαρακτηρίζεται αντάρτης, ενώ αυτή η διαδικασία αποτελεί οξυγόνο», τόνισε. «Οι πέντε είμαστε ανησυχούντες για την πορεία των πραγμάτων», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης ανέφερε ότι οι βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή θα επιδιώξουν να πείσουν στο εσωτερικό της ΝΔ για τις θέσεις τους. «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, ώστε η άποψή μας να γίνει κυρίαρχη», είπε χαρακτηριστικά.