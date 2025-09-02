Ο Ανδρουλάκης για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης – Η «λευκή βίβλος» των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ

Η πρώτη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ από την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοδεύεται από ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από την Χαριλάου Τρικούπη που στόχο έχει να αποδομήσει όλο το κυβερνητικό αφήγημα. Μέσα από τέσσερεις συνεντεύξεις -παρουσιάζοντας στοιχεία και συγκεκριμένα παραδείγματα – τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα αναδείξουν την ανικανότητα της κυβέρνησης, πιο συγκεκριμένα την μαύρη βίβλο της κυβερνητικής της θητείας.

Η «Μαύρη Βίβλος» η οποία ξεκίνησε να παρουσιάζεται από χθες (01.09.2025) θα συνεχιστεί σήμερα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την επόμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να παρουσιάσει τη «λευκή βίβλο» των προτάσεών του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει μόνο κριτική αλλά έχει και συγκεκριμένες προτάσεις.

Αυτό που θέλουν στο ΠΑΣΟΚ να καταδείξουν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό από μια κυβέρνηση που απέδειξε επί 6 χρόνια ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, δεν πολέμησε τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές κ.ο.κ.

Στην χθεσινή πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βίβλου» οι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ περιέγραψαν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

Παράλληλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξηγούσαν: «θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία».

Οι ίδιοι άνθρωποι επεσήμαιναν ακόμα ότι σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες. Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει».

Σειρά έχει σήμερα το κόστος διαβίωσης όπου Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης ξεδιπλώνουν την Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία.

Την Τετάρτη για γίνει η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη ενώ Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν αν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έστειλε μάλιστα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής με την οποία ζητεί ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ως κίνηση υψηλού συμβολισμού «απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης εξουσίας εκ μέρους της ΝΔ».