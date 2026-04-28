Ο Φειδίας Παναγιώτου άνοιξε πλατφόρμα για το γάμο του – 50 ακόλουθοί του μπορούν να είναι καλεσμένοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδική φόρμα και να γράψουν τον λόγο που θέλουν να πάνε στον γάμο
Ένα αρκετά ιδιαίτερο giveaway, κάνει ο ευρωβουλευτής της Κύπρου, Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος, δίνει στο κοινό του την ευκαιρία να παραστούν στο γάμο του με την Στυλιάνα Αβερκίου.

Όπως δημοσίευσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και influencer από την Κύπρο σε βίντεο που έγινε αμέσως viral, 50 άτομα, κάνοντας μία αίτηση θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδική φόρμα και να γράψουν τον λόγο για τον οποίο θέλουν να βρεθούν στον γάμο.

«Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία. Μπείτε στον σύνδεσμο στο προφίλ μου και γράψτε γιατί θέλετε να παρευρεθείτε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

 
 
 
 
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φειδίας Παναγιώτου, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα επιλεγούν τα 50 άτομα που θα λάβουν την πολυπόθητη πρόσκληση.

