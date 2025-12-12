Συμβαίνει τώρα:
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar / EUROKINISSI

Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής (12.12.2025).

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Holguín ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Tufan Erhürman την Πέμπτη (11.12.2025).

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

