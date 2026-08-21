Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά: Απόλαυσε το βραδινό γεύμα του σε γνωστό εστιατόριο μαζί με την οικογένειά του

Στην Κρήτη έχει επιλέξει να περάσει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του. Χθες (20/8/2026) το βράδυ μάλιστα βρέθηκε σε ένα γνωστό εστιατόριο στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τον γιο τους, Κωνσταντίνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οικογένειά του επέλεξαν να απολαύσουν θαλασσινά, σε ένα εστιατόριο στα Χανιά που φημίζεται για την πολύ καλή κουζίνα του, αλλά και για τους πολλούς επώνυμους επισκέπτες που κατά καιρούς έχουν βρεθεί στα τραπέζια του.

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Ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα φιλικός και ευδιάθετος, χαιρετώντας τον κόσμο που βρισκόταν στο εστιατόριο αλλά και τον γνωστό επιχειρηματία της Κρήτης, Μανώλη Σβουράκη, ενώ ιδιαίτερα θερμός ήταν και ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Μάξιμο Πετρόχειλο.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνει ιδιαίτερα προσιτός και χαρούμενος τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του.

Να σημειώσουμε ότι τα Χανιά αναμένεται να αποτελέσουν και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί, το επόμενο καλοκαίρι, ο γάμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη.