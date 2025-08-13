Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (13.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των φωτιών που είναι σε εξέλιξη και σήμερα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στην διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη που έγινε για να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Πρέβεζα.

Στη διυπουργική – διακλαδική σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Μαζί τους και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Ανιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.