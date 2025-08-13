Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων λόγω των τεράστιων φωτιών που καίνε και σήμερα στην Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φωτογραφία Eurokinissi

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (13.08.2025) ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των φωτιών που είναι σε εξέλιξη και σήμερα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στην διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη που έγινε για να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Πρέβεζα.

Στη διυπουργική – διακλαδική σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Μαζί τους και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Ανιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης μέσω ΔΕΘ – Πακέτο μέτρων ακόμα και 2 δισ. ευρώ
Με τις ανακοινώσεις, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει ένα μήνυμα επανεκκίνησης και παράλληλα ένα μήνυμα ότι η επιστροφή του μερίσματος στους πολίτες είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση
O Κυριάκος Μητσοτάκης 3
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει το «πακέτο» της ΔΕΘ: Στο τραπέζι ρυθμίσεις για ενοίκια, φορολογία και «προσωπική διαφορά» συνταξιούχων
Ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή «σκακιέρα», όπως και για την αμυντική θωράκιση της χώρας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 134
Άδωνις Γεωργιάδης για τις παράνομες συνταγογραφήσεις: Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ
«Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης 4
Newsit logo
Newsit logo