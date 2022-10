Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ενέργεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στη συμπερίληψη από πλευράς Βρυξελλών, δύο ελληνικών προτάσεων.

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για τη χαλιναγώγηση των υψηλών τιμών της Ενέργειας και κυρίως του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Χαιρετίζω τη συνολική δέσμη που πρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @vonderleyen και κυρίως τη συμπερίληψη δύο προτάσεων που η Ελλάδα έχει ζητήσει εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF και διακόπτες κυκλώματος στις αγορές παραγώγων ενέργειας».

I welcome the comprehensive package proposed by the President of the European Commission @vonderleyen and especially the inclusion of two proposals Greece has long called for: a price correction mechanism at TTF and circuit breakers in energy derivative markets.

Παράλληλα, με άλλη ανάρτησή του στο Twitter, o Έλληνας Πρωθυπουργός εκφράζει την πεποίθηση ότι στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές της Ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στις ενεργειακές μας αγορές θέτοντας ένα όριο στις τιμές και μειώνοντας την ακραία αστάθεια. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

The upcoming European Council is an opportunity to reestablish control over our energy markets by placing a limit on prices and reducing extreme volatility. This can be a decisive step in our effort to lower energy prices for European citizens and businesses.