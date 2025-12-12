Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα: Σταθερότητα, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα οι προτεραιότητες

Όπως αναφέρει ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα / EUROKINISSI

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa την Παρασκευή (12.12.2025).

Τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, την επομένη της εκλογής του ως νέου προέδρου του Eurogroup.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Costa «συζητήσαμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».

Όπως αναφέρει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους.

 

Στόχος, όπως τόνισε o κ. Πιερρακάκης, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
98
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup
«Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην άυλη του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης», γράφει μεταξύ άλλων
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup 21
Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα του φραπέ ανήκει στο παρελθόν» – «Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς»
«Τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo