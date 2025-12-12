Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα: Σταθερότητα, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα οι προτεραιότητες

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa την Παρασκευή (12.12.2025).

Τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, την επομένη της εκλογής του ως νέου προέδρου του Eurogroup.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Costa «συζητήσαμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».

Όπως αναφέρει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους.

Στόχος, όπως τόνισε o κ. Πιερρακάκης, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».