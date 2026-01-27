Ο Νίκος Ανδρουλάκης «τρίζει τα δόντια» σε όσους πυροδοτούν την εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες

Τη δική του απάντηση σε όσους ρίχνουν νερό στον μύλο της εσωστρέφειας έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μαζί μία προειδοποίηση. Ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μία «ηχώ δωματίου».

Μιλώντας για ένα συνέδριο – βατήρα για την παράταξη για την μάχη των εθνικών εκλογών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματός του ότι «δε δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί». Μία φράση που παίρνει άλλη βαρύτητα στον απόηχο όσων εσωκομματικών ερίδων ταλαιπωρούν το ΠΑΣΟΚ την τελευταία εβδομάδα. Με τους κορυφαίους του κόμματος να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι μαζί εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη και της στρατηγικής που ακολουθεί, χωρίς όμως να τον αμφισβητούν ευθέως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι ο κόσμος του κόμματος θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά του σε όλη την Ελλάδα, χρεώνοντας ως υπεύθυνους για αυτό τα ίδια τα στελέχη.

Θυμίζοντας μέσα από πόσα κύματα πέρασε το ΠΑΣΟΚ, που το 2015 φλέρταρε με τον πολιτικό θάνατο και σήμερα φιλοδοξεί να γίνει ξανά κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαβεβαίωσε (ΟΡΕΝ) ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να φύγει η ΝΔ. Κάλεσε μάλιστα όλα τα στελέχη να δεσμευθούν στην ίδια βάση, με στόχο την πολιτική αλλαγή, ενώ επανέλαβε πως δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. «Δεν έχω ακούσει σε κανένα όργανο και σε καμία διαδικασία του ΠΑΣΟΚ κάποιο στέλεχος να μιλά για συνεργασία με τη ΝΔ. Δεν υπάρχει το σενάριο αυτό», είπε, δηλώνοντας ότι ο ίδιος είναι εγγυητής και της ενότητας και της μάχης απέναντι στη ΝΔ. Θέλησε έτσι, να δώσει μία απάντηση σε όσους ζητούν ρητή απόφαση του Συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, με το βλέμμα στον Χάρη Δούκα που θέτει ξανά και ξανά το ζήτημα του σχετικού ψηφίσματος και στον Παύλο Γερουλάνο που επαναλαμβάνει συχνά πυκνά πόσο επιζήμιο θα ήταν κάτι τέτοιο για τον χώρο, αλλά και για την χώρα. Ο τελευταίος μάλιστα, διαμηνύει στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του ότι ο ίδιος επουδενί δε θα συμμετείχε σε μία τέτοια κυβέρνηση.

Υπόλογοι όσοι «τραβούν το χαλί»

Προ των ευθυνών τους μάλιστα, έφερε τα στελέχη της παράταξης ο Νίκος Ανδρουλάκης και ως προς την κοινή προσπάθεια να ξεκολλήσει η βελόνα, κάτι για το οποίο η νέα προθεσμία που πρόσφατα δόθηκε από τον Παύλο Γερουλάνο, είναι το Πάσχα. Εκτιμώντας ότι ο μόνος τρόπος για να ξεκολλήσουν προς τα πάνω τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι η ενότητα και ο αγώνας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε νέο μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος δηλώνοντας ευθαρσώς ότι «όποιος σύρει το χαλί, είναι υπόλογος και σε εμένα και στον κόσμο της Δημοκρατικής Παράταξης».

Παραδέχθηκε πάντως τη στασιμότητα, αν όχι τη μείωση των ποσοστών του κόμματος τους τελευταίους μήνες και απευθύνθηκε στη βάση του χώρου πια, σημειώνοντας ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα και επικρατήσουν κόμματα διαμαρτυρίας, θα πρόκειται για «δώρο» στη ΝΔ, γιατί θα μπορεί τότε να παίξει με τον φόβο της αστάθειας. «Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η ΝΔ θα φύγει. Εάν δεν είναι πρώτο κόμμα, η ΝΔ θα μείνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα», είπε, εξηγώντας ότι κανένα από τα υπό ίδρυση κόμματα, ούτε καν αυτό του Αλέξη Τσίπρα δεν παίρνει ψήφους από την κυβερνητική παράταξη.

Επόμενος σταθμός η ψήφος των αποδήμων

Όσο για αυτή καθεαυτή την κόντρα με τη ΝΔ, επόμενος «σταθμός» φαίνεται να είναι η ψήφος των αποδήμων, μετά από την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες από το βήμα του υπουργικού συμβουλίου, της επέκτασης του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου και στις εθνικές εκλογές, με τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού.

Στο ΠΑΣΟΚ έσπευσαν άμεσα να σημειώσουν ότι τάσσονται υπέρ της εμβάθυνσης της εκπροσώπησης και της ενίσχυσης της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δε θα τεθεί σε αμφισβήτηση η αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού αποτελέσματος. «Αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κόμματα που μπαίνουν τρεις έδρες. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να εκλεγούν τρία άτομα χωρίς να ξέρουμε σε ποιο κόμμα ανήκουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (ΕΡΤnews), διατηρώντας μία επιφύλαξη για τη διατύπωση της ρύθμισης όταν θα έρθει.

Παραδεχόμενος εξάλλου ότι είναι ένα από τα σημεία όπου το πολιτικό σύστημα μπορεί να συνεννοηθεί, «αρκεί να παίζουν όλοι με ανοιχτά χαρτιά», όπως σημείωσε με νόημα, παραπέμποντας στο σχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση, προκειμένου να μελετηθεί και να αξιολογηθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.