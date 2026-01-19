Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε «Το Δίχτυ» στην κοπή πίτας στον ΣΥΡΙΖΑ

Μια ευχάριστη έκπληξη έκρυβε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος πήρες το μικρόφωνο και τραγούδησε.

Η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απρόσμενη τροπή, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της κομματικής εκδήλωσης. Σε γνωστό στέκι στο Ψυρρή, το απόγευμα της Κυριακής, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική του ιδιότητα ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε «Το Δίχτυ» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου.

Ο ίδιος με σχετική άνεση ερμήνευσε δύο τραγούδια, κερδίζοντας ένα θερμό χειροκρότημα.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια στενή σχέση με τη μουσική, καθώς ο αδερφός του είναι ο γνωστός τραγουδοποιός Μανώλης Φάμελλος.