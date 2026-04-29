Οι τρεις άξονες της νέας στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ: Τέλος στις εσωκομματικές διαφωνίες και επίθεση σε  κυβέρνηση και Τσίπρα  

Σε ρυθμούς …εκλογών μπαίνει για τα καλά το ΠΑΣΟΚ, με τη νέα του στρατηγική να στηρίζεται σε τρεις άξονες.

Ο πρώτος άξονας της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ είναι να δουλέψουν όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση και άρα να ξεχάσουμε -μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον- τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες. Δεύτερον, να επιτίθενται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τα όποια κακώς κείμενα, παρουσιάζοντας την ίδια στιγμή τις δικές τους προτάσεις για την ορθότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και τρίτον, να μην αφήνουν αναπάντητες τις προκλήσεις εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να επισπεύδει τις κινήσεις του στην κατεύθυνση ίδρυσης του νέου του κόμματος.

Παρατηρώντας κανείς τη σύνθεση, αλλά και τη σταυροδοσία που οδήγησε σε αυτή, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι χρειάστηκαν κάποιοι αμοιβαίοι συμβιβασμοί, προκειμένου άπαντες να εργαστούν από κοινού προς τον ίδιο στόχο, αυτόν της επικράτησης επί της ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές, και τελικά του σχηματισμού μίας προοδευτικής κυβέρνησης. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, δεν εξέλειπαν οι διαφωνίες. Κάθε άλλο. Όμως αυτή τη στιγμή, όλοι, κορυφαίοι και λιγότερο κορυφαίοι αντιλαμβάνονται ότι μπροστά στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, δεν υπάρχει χώρος για αψιμαχίες, τις οποίες εξάλλου θα χρεωθεί όποιος τις προκαλέσει σε περίπτωση ενός κακού αποτελέσματος. Σε αυτό το πλαίσιο, στον δρόμο προς τις εκλογές, οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σύντομα στους ίδιους δρόμους, πλάι πλάι, προκειμένου να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα τους.

Απευθύνονται εξάλλου στους πάντες. Στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που κάποτε του γύρισαν απογοητευμένοι την πλάτη, στους πολιτικά άστεγους κεντροαριστερούς που οδήγησαν άλλοτε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ, στους σύγχρονους «μη προνομιούχους», στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες που δεν ανέχονται «παιχνίδια με τη Δημοκρατία» κ.ο.κ., ήτοι σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες κάθε στέλεχος μπορεί να έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη επιρροή.

Στο μεταξύ, η Χαριλάου Τρικούπη «τραβάει το σκοινί» στην υπόθεση των υποκλοπών, μετά και από την πρώτης τάξεως αφορμή που της δόθηκε από τον Άρειο Πάγο με την άρνηση να βγει από το αρχείο η υπόθεση παρά τα νέα στοιχεία, που δεν αξιολογήθηκαν ως τέτοια. Ήδη τις επόμενες ημέρες, προγραμματίζεται να κατατεθεί νέα πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλλει εκτροπή και να καλεί τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση του κόμματός του.

Κόντρα με Άδωνι Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα, «φουντώνει» η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή και τη δική του …πρόβλεψη χθες ότι το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι δεύτερο στις εκλογές. «Πληρωμένη απάντηση» του προσέφερε λίγη ώρα αργότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, που έκανε λόγο για …εύλογη ανησυχία, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι δεύτερο κόμμα θα είναι η ΝΔ, γιατί πρώτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Παρατήρησε, εξάλλου, ότι με τα λόγια του ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε τρόπον τινά ποιος εύχεται στην πραγματικότητα να είναι δεύτερο κόμμα, και κατ’ επέκταση ποιον φοβάται ως αντίπαλο. Σε μία δεύτερη ανάγνωση, δε, πρόκειται σαφώς και για μία …υπενθύμιση προηγούμενων δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη, με τις οποίες …καθησύχαζε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τις αγωνίες του για «απουσία αντιπάλου» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δείχνοντας όμως αποκλειστικά και μόνο προς το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα, που τα κορυφαία του στελέχη διαβεβαιώνουν πάντως, ότι το ανέβασμα των τόνων στην πορεία προς τις εκλογές, καθόλου δεν θα τους αποπροσανατολίσει από την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων του λαού.