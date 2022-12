Σαν σήμερα, πριν από 40 χρόνια, η 3η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας υιοθέτησε τη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση το υπουργείο Εξωτερικών η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος της UNCLOS, προσυπογράφει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ ως κύρια βάση για τη διατήρηση της διεθνούς έννομης τάξης και την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της σταθερότητας.

Με αφορμή την 40ή επέτειο από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μαρία Θεοφίλη, μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, τόνισε τον εθιμικό αλλά και τον συνταγματικό χαρακτήρα της UNCLOS.

Σημειώνεται πως η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας υπογράφτηκε στο Μοντέγκο Μπέι (Montego Bay) την 10η Δεκεμβρίου 1982.

40 years ago today the 3rd UN Conference on the Law of the Sea adopted the Montego Bay Convention.

As a signatory party to #UNCLOS, 🇬🇷 subscribes to Int’l Law of the Sea as a key basis to unhold the international legal order and promote peaceful resolution of disputes & stability https://t.co/CWvREBR0Iq