ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τόσο ο βουλευτής Σερρών, με υπόμνημα, όσο και ο βουλευτής Λέσβου, αυτοπροσώπως, ζήτησαν την άρση ασυλίας του
Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, που συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.4.26).

Αυτοπροσώπως απολογήθηκε Χαράλαμπος Αθανασίου δια υπομνήματος ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Τόσο το όνομα του βουλευτή Λέσβου της ΝΔ όσο και αυτό του βουλευτού Σερρών επίσης του κυβερνώντος κόμματος, περιλαμβάνονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου απέστειλε Υπόμνημα  στην Επιτροπή, το οποίο και  δημοσιοποίησε  με το οποίο όπως αναφέρει «δηλώνω  απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου. Προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε […] Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Παρακαλώ όπως αποδειχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στην μία σελίδα δήλωση – Υπόμνημα προς την Επιτροπή αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ  για μια παραγωγό υποστηρίζοντας ότι « κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της ΕΕ».

Το υπόμνημα του Τάσου Χατζηβασιλείου
Την άρση της ασυλίας του ζήτησε και ο Χαράλαμπος Αθανασίου

Ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, από την πλευρά του επέλεξε να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Επιτροπή και ζήτησε και αυτός την άρση ασυλίας του.

Κατά την προσέλευσή του και συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί πρώτα στην Επιτροπή σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα, υπογραμμίζοντας όμως ότι από τα αναφερόμενα σε αυτόν δεν προκύπτει  κάποιο αδίκημα.

Απορώ, είπε, πώς στάλθηκε μια τέτοια δικογραφία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το να επικοινωνεί ένας βουλευτής με την Διοίκηση για υποθέσεις πολιτών αυτό εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα.

Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ένταση πάντως φέρεται να υπήρξε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που προσήλθε στην συνεδρίαση θέλοντας να υποβάλει ερωτήσεις στον παριστάμενο βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ο παρακάτω έντονος διάλογος μεταξύ του προέδρου της Επιτροπή Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις, θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και  ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι  άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος;  Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια;;;  Είναι ανεπίτρεπτο  αυτό που κάνετε,  προστατεύετε  υπόλογο!  Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του!

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση την ερχόμενη Τετάρτη μαζί με τις άλλες υποθέσεις των 11 βουλευτών της ΝΔ που η Επιτροπή, επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους όπως και οι ίδιοι ζήτησαν

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
165
100
91
83
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές η Άννα Παπαδοπούλου: «Κόμμα-studio» με παρουσία κυρίως στα ΜΜΕ, χωρίς οργανική σχέση με την κοινωνία
Πληροφορίες θέλουν την πρώην αναπληρώτρια τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ να οδεύει προς το νέο κόμμα Τσίπρα - Είναι η δεύτερη αποχώρηση στελέχους του ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες ημέρες
Άννα Παπαδοπούλου 16
Άδωνις Γεωργιάδης: Θα καταθέσω μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά μέσα στη βδομάδα – Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου
Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε πως οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επεκταθούν και στον χώρο της Υγείας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Νίκος Ανδρουλάκης: Τρεις παρεμβάσεις για να σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζών
Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη, επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών τα τρία μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
