ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας θα ζητήσουν και οι 13 βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες

Αντίστροφη μέτρηση για την ψηφοφορία της 22ας Απριλίου στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονται στις δικογραφίες της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούγεται ότι θα υπάρξουν διαρροές και από το κυβερνητικό στρατόπεδο κόντρα στην κομματική γραμμή που είναι να υπερψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών.

Σύμφωνα πάντως, με πληροφορίες του MEGA και της πολιτικής συντάκτριας, Χριστίνας Κοραή, που μίλησε στο Live News της Δευτέρας (20.04.2026) και στον Νίκο Ευαγγελάτο, και οι 13 βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αιτηθούν πριν την ψηφοφορία της Τετάρτης να αρθεί η ασυλία τους.

Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί, παρά το ότι αρκετοί από τους δεκατρείς αναμένεται στις ομιλίες τους να εκτοξεύσουν πυρά κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέας κυρίας Λάουρα Κοβέσι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν «γαλάζιες» στην ψηφοφορία, δύο ή τρεις.

Ένας κυβερνητικός βουλευτής είναι πολύ πιθανό να καταψηφίσει και αυτός αναμένεται να είναι ο Μάκης Βορίδης.

Επιπλέον, ο Στέλιος Πέτσας φέρεται αποφασισμένος να απέχει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, τα τελευταία 24ωρα έχει ενταθεί το λεγόμενο «πολιτικό μασάζ» στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ σε βουλευτές για να μην πάνε κόντρα στην κομματική γραμμή.

Ειδικό ρόλο έχει αναλάβει εκ της ιδιότητάς ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.