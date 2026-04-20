Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας θα ζητήσουν και οι 13 βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες

Τα τελευταία 24ωρα έχει ενταθεί το λεγόμενο «πολιτικό μασάζ» στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ σε βουλευτές για να μην πάνε κόντρα στην κομματική γραμμή
Βουλή
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Αντίστροφη μέτρηση για την ψηφοφορία της 22ας Απριλίου στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονται στις δικογραφίες της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούγεται ότι θα υπάρξουν διαρροές και από το κυβερνητικό στρατόπεδο κόντρα στην κομματική γραμμή που είναι να υπερψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών.

Σύμφωνα πάντως, με πληροφορίες του MEGA και της πολιτικής συντάκτριας, Χριστίνας Κοραή, που μίλησε στο Live News της Δευτέρας (20.04.2026) και στον Νίκο Ευαγγελάτο, και οι 13 βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αιτηθούν πριν την ψηφοφορία της Τετάρτης να αρθεί η ασυλία τους.

Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί, παρά το ότι αρκετοί από τους δεκατρείς αναμένεται στις ομιλίες τους να εκτοξεύσουν πυρά κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέας κυρίας Λάουρα Κοβέσι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν «γαλάζιες» στην ψηφοφορία, δύο ή τρεις.

Ένας κυβερνητικός βουλευτής είναι πολύ πιθανό να καταψηφίσει και αυτός αναμένεται να είναι ο Μάκης Βορίδης.

Επιπλέον, ο Στέλιος Πέτσας φέρεται αποφασισμένος να απέχει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, τα τελευταία 24ωρα έχει ενταθεί το λεγόμενο «πολιτικό μασάζ» στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ σε βουλευτές για να μην πάνε κόντρα στην κομματική γραμμή.

Ειδικό ρόλο έχει αναλάβει εκ της ιδιότητάς ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
112
102
92
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνητικές πηγές απαντούν στο ΠΑΣΟΚ: Μετά την αποστρατεία η συμμετοχή του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε εταιρεία
«Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση ''Εμπόριο Ποτών Καββαδάς'';» σχολίαζε το ΠΑΣΟΚ
Αθανάσιος Καββαδάς
Κυβέρνηση σε ΠΑΣΟΚ: Δεν ευθυνόμαστε που ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στη Βαρκελώνη για σέλφι και βιντεάκι στα social media χωρίς να κάνει ομιλία
Νωρίτερα, η Χαριλάου Τρικούπη είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα και υπαινιγμούς
Μέγαρο Μαξίμου
Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές η Άννα Παπαδοπούλου: «Κόμμα-studio» με παρουσία κυρίως στα ΜΜΕ, χωρίς οργανική σχέση με την κοινωνία
Πληροφορίες θέλουν την πρώην αναπληρώτρια τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ να οδεύει προς το νέο κόμμα Τσίπρα - Είναι η δεύτερη αποχώρηση στελέχους του ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες ημέρες
Άννα Παπαδοπούλου 21
Newsit logo
Newsit logo