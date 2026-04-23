ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν δέχθηκα πίεση, δεν υπάρχει παράνομη πράξη των 13 βουλευτών» δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς

Για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης (23.04.2026) στην εκπομπή Live News.

Ο Δημήτρης Μελάς επιχείρησε να διαχωρίσει την πολιτική παρέμβαση από την πίεση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πίεση από πολιτικούς δεν δέχτηκα, φορτικότητα ναι». Με τη διατύπωση αυτή, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε ότι υπήρχαν επίμονες οχλήσεις από βουλευτές, χωρίς όμως –όπως υποστήριξε– να συνιστούν ευθεία πίεση για παράνομες ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά τους 13 βουλευτές της ΝΔ, για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν κατηγορηματικός. «Δεν υπάρχει παράνομη πράξη των 13 βουλευτών», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Μελάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση γενικότερα στις επαφές με πολιτικά πρόσωπα, αρνούμενος ότι ενέδωσε σε αιτήματα για χορήγηση χρημάτων σε μη δικαιούχους. Οπως είπε, οι περισσότεροι βουλευτές μετέφεραν παράπονα πολιτών, τα οποία θεωρούσαν εκ πρώτης όψεως βάσιμα, χωρίς να μπορούν να αξιολογήσουν τεχνικά την κάθε υπόθεση. Στην περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα, ο Δημήτρης Μελάς υποστήριξε ότι η σχετική επικοινωνία αφορούσε απώλεια συνδεδεμένης ενίσχυσης «για ένα ζώο» και όχι παρέμβαση για παράνομη πληρωμή, προσθέτοντας ότι «το οποίο και δεν έγινε».

Αναφορά έκανε και στη φράση «χεράτα», η οποία έχει προκαλέσει πολιτική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι επίσημη ορολογία». Επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για παράνομη χειροκίνητη παρέμβαση, αλλά για παλαιό εσωτερικό χαρακτηρισμό διοικητικών διορθώσεων που είχαν ήδη εγκριθεί από τις υπηρεσίες και αποστέλλονταν στον ανάδοχο όταν το σύστημα είχε κλειδώσει. Με αυτό το επιχείρημα, προσπάθησε να αντικρούσει τον ισχυρισμό περί «δόλου» και «τεχνητών συνθηκών», λέγοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο απλώς για ανθρώπινα ή λογιστικά λάθη, τα οποία οδηγούσαν σε άδικη απώλεια ενίσχυσης για δικαιούχους που πληρούσαν ουσιαστικά τις προϋποθέσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση στον Οργανισμό άρχισε να γίνεται εμφανής το 2021, όταν –όπως είπε– ενημέρωσε τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό για φαινόμενα που οδηγούσαν σε «κατασπατάληση». Κατά την εκδοχή του, ακολούθησαν μέτρα που είχαν απτό αποτέλεσμα. «Μια χαρά απέδωσαν», ανέφερε, επικαλούμενος τη μείωση του Εθνικού Αποθέματος από τα 30 στα 8 εκατ. ευρώ την επόμενη χρονιά.

Στις αιχμές γιατί δεν υπήρξε πιο άμεση και συνολική προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ο Δημήτρης Μελάς αντέτεινε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι δικαστής». Ωστόσο, υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο προκάτοχός του κατέθεσαν «πληθώρα μηνυτήριων αναφορών» στον εισαγγελέα, με «ονόματα, ΑΦΜ και τα πάντα», όπου υπήρχαν σαφή στοιχεία δόλου. Για το συνολικό «πάρτι», όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη, υποστήριξε ότι πρώτα εντοπιζόταν το κενό του συστήματος και λαμβάνονταν μέτρα για να κλείσει, ενώ οι υποθέσεις με συγκεκριμένη τεκμηρίωση αποστέλλονταν στη Δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Μελάς απέκλεισε, παράλληλα, το ενδεχόμενο κεντρικής πολιτικής καθοδήγησης πίσω από την εκτόξευση των δηλώσεων βοσκοτόπων και ζωικού κεφαλαίου από το 2018 και μετά. «Καθοδήγηση απόλυτα και κάθετα δεν υπήρχε», είπε, αποδίδοντας την εικόνα σε διαχρονικές στρεβλώσεις: στην απουσία ολοκληρωμένου κτηματολογίου, στους ιδιωτικούς βοσκότοπους χωρίς ζώα και στη λεγόμενη «τεχνική λύση», που επέτρεπε η επιλέξιμη έκταση να βρίσκεται αλλού από τον πραγματικό τόπο βόσκησης.