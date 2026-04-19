ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισάγονται αύριο, Δευτέρα (20.04.2026), οι αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, για τους δύο εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου, προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας έρχεται σε συνέχεια της ομόφωνης γνωμοδότησης, από τη Μεγάλη Τρίτη, υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ζητήσει και οι ίδιοι να κινηθεί η σχετική διαδικασία.

Μετά και τη γνωμοδότηση για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, το σύνολο των αιτήσεων θα εισαχθεί στην Ολομέλεια, η οποία έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας συνολικά 13 βουλευτών της συμπολίτευσης.

Οι αιτήσεις αφορούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Παράλληλα, η Διάσκεψη των Προέδρων προγραμμάτισε για το πρωί της ίδιας ημέρας και τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, καθώς και δύο κυρώσεων συμφωνιών με την Ιταλία και την Πολωνία για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Την ερχόμενη Πέμπτη (23.04.2026), εξάλλου, θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, την εποπτεία της αγοράς, την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και τη διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων και του υπαίθριου εμπορίου.