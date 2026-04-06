Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Μεγάλη Τρίτη στη Βουλή και η δικογραφία για Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμάται ότι θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά την Κυριακή του Θωμά
Ολομέλεια της Βουλής
Στιγμιότυπο από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στη Βουλή αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαβιβαστεί τη Μεγάλη Τρίτη (06.04.2026) νέα δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για στοιχεία που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα οποία όμως διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς οι υποθέσεις των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου δεν συνδέονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Το νέο αίτημα που διαβιβάζεται στη Βουλή, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αναμένεται να αφορά την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών, ενώ οι επίμαχες υποθέσεις φέρονται να σχετίζονται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά την Κυριακή του Θωμά και στη συνέχεια αναμένεται να ομαδοποιηθούν με τα αντίστοιχα αιτήματα για τους υπόλοιπους 11, προκειμένου να εισαχθούν από κοινού στην Ολομέλεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
189
150
115
91
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης κατά Τσίπρα για διάγγελμα Μητσοτάκη: «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις και όχι από πολιτικούς που, όπως αναφέρει, επιλέγουν «φτηνά κόλπα» και αναπαράγουν «ξεπερασμένα συνθήματα»
Παύλος Μαρινάκης
Αιχμηρή ανάρτηση Τσίπρα για το διάγγελμα Μητσοτάκη: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»
Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι, υπό την πίεση των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδιπλώθηκε στο ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή
Αλέξης Τσίπρας 18
Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης για το διάγγελμα Μητσοτάκη: «Άλλο να υπηρετείς τον λαό, και άλλο να συντηρείς τη διαφθορά»
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ απορρίπτουν ως επικοινωνιακή διαχείριση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμή το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή
Φάμελλος, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας
Newsit logo
Newsit logo