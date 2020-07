Για την Αγία Σοφία και τις περιφερειακές εξελίξεις συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ την Τετάρτη (15.07.2020). Ο κ. Πάιατ επανέλαβε, επίσης, “τη βαθιά απογοήτευσή μας με την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία”.

Ο κ. Πάιατ, σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε ότι είχε μια σημαντική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών “σχετικά με τους κοινούς στόχους μας για την περιφερειακή σταθερότητα”.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν o Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ, οι περιφερειακές εξελίξεις και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Important discussion with Minister @nikosdendias on our shared objectives for regional stability, our shared interests in the western Balkans, and planning for the next US-Greece Strategic Dialogue. Also reiterated our deep disappointment with Turkey's decision on #HagiaSophia. pic.twitter.com/WUKWO0cvPE